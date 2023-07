Moretti (Pd): da Cisint accanimento per mascherare problemi

“Anziché affrontare problemi reali, come quelli che attanagliano la sanità monfalconese, il sindaco Cisint distoglie attaccando gli stranieri, in particolare chi al mare ci va come ci andavano le nostre nonne fino a metà del Novecento”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando l’annuncio del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint di futuri provvedimenti per arginare “l’inaccettabile comportamento degli stranieri musulmani” di “accedere all’arenile di Marina Julia e in acqua con abbigliamenti diversi dai costumi da bagno”.

“Il commento del sindaco di Grado (“Che fastidio danno?”) basterebbe a chiudere la questione, se non fosse un tema serio. Al mare – prosegue l’esponente dem – ognuno ci va come meglio crede, certamente nel rispetto del decoro, e questo non può certamente essere un problema. La polemica montata da Cisint, buona solo a ottenere visibilità sui media nazionali, è assurda e inutile: perché finora non ha detto una parola delle quote che porteranno 400mila nuovi lavoratori nella nostra industria, oppure delle migliaia di famiglie che a breve resteranno sul territorio monfalconese senza medico di base?”.

“Perché, anziché imbastire una polemica inutile e strumentale – conclude Moretti – non lavora realmente per un’integrazione degli stranieri regolari che a Monfalcone in questi anni di suo governo sono quasi raddoppiati?”.