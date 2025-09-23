Moretuzzo: «Da Fedriga parole inaccettabili sugli insegnanti»

«Evidentemente il presidente Fedriga è vittima della gara a chi la spara più grossa in corso all’interno del centro destra». Questo il duro commento del Capogruppo di Patto per l’Autonomia-Civica FVG Massimo Moretuzzo alle dichiarazioni del Presidente Fedriga su presunte “lezioni unilaterali nelle scuole”.

«Affermare che “farà tutti gli approfondimenti del caso” per verificare cosa hanno detto gli insegnanti in classe sulla situazione in corso in Palestina – prosegue Moretuzzo – è totalmente fuori luogo. Il Presidente continua nel progressivo scivolamento verso posizioni estreme e scollegate da una realtà drammatica, che è sotto gli occhi di tutti. Che ora arrivi a dire di voler intervenire sul modo in cui gli insegnanti delle nostre scuole fanno lezione è un fatto decisamente preoccupante».

«Prima ha classificato come fiancheggiatori di Hamas coloro che hanno l’ardire di denunciare i massacri operati dallo Stato di Israele sui civili palestinesi e ora minaccia, neanche tanto velatamente, di rappresaglia gli insegnanti che non sono allineati al suo pensiero. Probabilmente il Presidente si sta cimentando nella rincorsa verso l’estrema destra del suo partito, ben rappresentata dal vicesegretario Vannacci che a Pontida ha raggiunto vette inimmaginabili, come la richiesta di valorizzare a scuola i criminali fascisti della Decima Mas».

«Il Presidente Fedriga – conclude Moretuzzo – si ricordi di rivestire un ruolo istituzionale e rinunci a questa gara a chi la spara più grossa».