Moretuzzo e Bidoli di Patto per L’Autonomia: «Forti dubbi sulla nave Covid»

Le motivazioni alla base della scelta della nave Allegra come luogo in cui trasferire a breve più di cento persone positive al Covid-19 che si trovano nelle strutture per anziani promiscue di Trieste (oltre ad ulteriori soggetti anziani provenienti da altre realtà) non convincono i consiglieri del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli.

«L’Assessore Riccardi si è trincerato dietro al fatto che questa scelta, che porterà a spendere oltre 4 milioni di euro per un totale di 168 posti letto per un tempo pari a 6 mesi (pari quindi a circa 700 mila euro al mese), è stata una scelta tecnica che i responsabili dell’azienda sanitaria e del servizio di prevenzione hanno stabilito essere la migliore possibile, sia dal punto di vista logistico che economico. Permangono da parte nostra molti dubbi sulla reale bontà di questa scelta e sul fatto che non ci fossero alternative praticabili».

Il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia nell’ambito dell’ultima seduta consiliare, poi sospesa per i noti problemi di connessione, aveva presentato un’interrogazione alla Giunta proprio in merito al fatto che il tema della “nave Covid” fosse sparito dalla rassegna stampa interna alla Regione, compreso un articolo a firma di Gianni Barbacetto e pubblicato sul Fatto Quotidiano il 23 aprile scorso.

«Su questa vicenda sono diversi gli aspetti opachi, attendiamo di verificare quando e come saranno applicate le procedure annunciate in aula da Riccardi. Di certo azioni come quelle di censura sulla rassegna stampa interna alla Regione rispetto ad articoli non compiacenti non aiutano a stabilire un clima di confronto sereno e produttivo. Sembra quasi che ci sia qualcosa da nascondere».