Moretuzzo e Bidoli: «Inaccettabile aggressione ai giornalisti Rai. Solidarietà del Patto per l’Autonomia»

«Non sono bastate le ignobili immagini dei disordini e dell’attacco alla sede della Cgil di sabato scorso a Roma durante le manifestazioni No Vax e No Green Pass, tristemente anche Trieste ha dovuto assistere a un episodio gravissimo – commentano i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli –. Esprimiamo la piena solidarietà ai giornalisti della Rai regionale vittime di violenza durante la manifestazione No Vax e No Green Pass di ieri (11 ottobre, ndr): qualunque tipo di aggressione è inaccettabile in uno stato democratico, ma è ancora più odiosa se rivolta a lavoratori che garantiscono a tutti i cittadini il diritto all’informazione, che viene negato soltanto nei regimi autoritari».