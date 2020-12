Moretuzzo e Bidoli: «Solidali con il popolo croato dopo il violento terremoto che ha causato vittime e danni»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Esprimono solidarietà al popolo e alle istituzioni croate i consiglieri regionali del patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, dopo il violento terremoto registrato stamani in Croazia, ultimo di una preoccupante serie di scosse. «Siamo vicini alle comunità sconvolte dal sisma, con le sue conseguenze drammatiche in termini di perdita di vite umane e danni enormi», affermano Bidoli e Moretuzzo, che aggiungono: «Abbiamo appreso che, per precauzione, è stata fermata la centrale nucleare di Krško, in Slovenia. Ancora una volta non possiamo non rilevare quanto anacronistica sia l’energia nucleare. Più volte in passato abbiamo espresso fortissima preoccupazione circa l’impianto, ancor più dopo la paventata costruzione, l’anno scorso, di un secondo reattore nucleare, in merito al quale la Giunta regionale si era detta intenzionata a esplorare la possibilità di un partenariato attraverso una verifica con i governi di Slovenia e Croazia, magari come futuro asset della società energetica regionale. Ribadiamo la nostra contrarietà all’industria dell’atomo, invitando l’esecutivo regionale ad accelerare sulle rinnovabili alla luce delle crescenti preoccupazioni per la tutela dell’ambiente, del clima e della salubrità della popolazione e considerate le nuove strategie europee».