Moretuzzo: «Fedriga complice del governo criminale di Netanyahu»

«Le parole del Presidente Fedriga sulla situazione in Palestina sono gravi, sia per i contenuti inaccettabili che esprimono, sia perché schierano di fatto la nostra Regione, che lui rappresenta, in una posizione di aperto fiancheggiamento del governo israeliano». Questa la reazione del segretario e consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo alle parole del presidente Fedriga rilasciate ieri in merito alla situazione palestinese.

«Accusare tutti coloro che prendono posizione contro le azioni criminali del governo israeliano, di essere schierati con Hamas è una mistificazione e un’azione di becera propaganda – prosegue Moretuzzo –, indegna di chi rappresenta un’istituzione come la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Fedriga non ha mai detto una parola di condanna sulle azioni criminali dell’esercito israeliano, nemmeno quando a esprimere un giudizio negativo sono stati la Presidente Meloni e il Ministro Crosetto».

«È legittimo avere opinioni e sensibilità diverse, non è però accettabile fare propaganda negando l’evidenza di una politica criminale che ha prodotto decine di migliaia di morti, in larga parte donne e bambini, e accusando di essere a fianco dei terroristi le persone e le istituzioni, sempre più numerose, che prendono posizione contro il Governo Netanyahu. Il Presidente Fedriga dovrebbe scusarsi con tutte le persone e le istituzioni pubbliche e religiose che hanno espresso una posizione di condanna delle azioni israeliane e ridare dignità all’istituzione che rappresenta», conclude Moretuzzo.