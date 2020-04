Moretuzzo: «Giù le mani dalla sanità regionale. Serve Stato davvero federale». Ma la realtà ci porta in altri lidi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

«Al di là dei giudizi di merito sulle scelte operate dal Presidente Fedriga e dal vicepresidente Riccardi nella gestione della pandemia COVID-19, che dovranno necessariamente essere oggetto di analisi una volta conclusa la fase più delicata di questa emergenza, e al di là della risposta straordinaria che le donne e gli uomini del servizio sanitario regionale hanno dato in una condizione che era assolutamente complicata e imprevista, riteniamo doveroso sottolineare che la competenza regionale sulla sanità non deve essere messa in discussione – afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo –. Sono stati numerosi gli interventi di diversi esponenti politici, a vari livelli, che hanno affermato la necessità di riaccentrare la gestione del servizio sanitario a livello statale. Noi crediamo che queste considerazioni siano totalmente fuori luogo e lo ribadiremo nella prossima seduta del Consiglio regionale quando sarà discussa una nostra mozione con la quale chiederemo maggiori risorse per il sistema sanitario regionale. Le ultime discutibili scelte del Governo Conte sulle riaperture dei diversi settori, economici e civili, dimostrano – conclude Moretuzzo – come sia sempre più necessaria una maggiore responsabilizzazione delle istituzioni locali e l’avvicinamento delle sedi decisionali ai territori». Posizione legittima quella di "Patto per l'Autonomia" e che merita senz'altro una discussione approfondita per evitare di "buttare il bambino con l'acqua sporca". Il problema vero però è che la gestione della pandemia, che lo stesso Morettuzzo ammette dovrà essere "oggetto di analisi una volta conclusa la fase più delicata di questa emergenza", è stata non certo brillante e non solo in Fvg e in generale una parte dei quasi 27000 morti italiani da coronavirus potevano essere evitati se vi fosse stato, quantomeno, maggiore coordinamento e trasparenza nella gestione "regionale" dell'emergenza. Anche in Fvg alcune scelte sono state sbagliate e la prova è nel nervosismo con il quale si affrontano le critiche, a colpi di diffide e querele che dimostrano estrema debolezza. Rivedere alcuni meccanismi sarà fondamentale perchè la pandemia ha messo all'angolo il sistema e solo grazie all'abnegazione del personale sanitario i drammatici effetti sono stati messi sotto controllo. In realtà più che l'autonomia regionale in campo sanitario, che potrebbe restare regionali, pur con quale aggiustamento (nei casi di emergenza come il covid, per capirci), è il sistema "aziendale" che si è scelto per la sanità che ha fatto acqua e non solo nell'ultimo periodo. La sanità non può essere terreno di conquista ne per privati in cerca di profitti, ne per manager rampanti. La sanità non può per sua natura che essere un centro di costo che va certamente messo sotto controllo ma che non può avere logiche di tipo aziendale. Per non parlare poi che il gioco di poltrone e nomine non porta certo risparmi. Insomma la manità non può tendere al profitto e neppure al pareggio di bilancio a tutti i costi. Se così fosse i nostri anziani si sarebbero dovuti lasciare al loro destino in una logica di costi e benefici futuri e non è detto che nella mente di qualcuno questa orrenda filosofia non alberghi. Forse anche da noi ci sono seguaci della ricetta dell'ex ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble che in una recentissima intervista al Tagesspiegel ha detto: è «assolutamente sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia della vita umana». «Se c’è un valore assoluto ancorato nella nostra Costituzione, è la dignità delle persone, che è intoccabile. Ma questo non esclude che dobbiamo morire». La politica spiega Schäuble, deve intervenire ma non per limitarsi a demandare tutto allo Stato: «C’è il sentimento diffuso che ogni problema possa essere risolto con l’impiego di risorse pubbliche senza limiti e che basti un forte programma congiunturale per rimettere in piedi l’economia. Ma lo Stato non può sostituirsi al fatturato per sempre». Il riferimento non era solo solo agli eventuali aiuti di stato ad aziende produttive in difficoltà che potrebbe starci come ragionamento, ma anche probabilmente alle spese sanitarie e questo non è accettabile.