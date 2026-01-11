Moretuzzo: «Regione alla deriva, da io sono Fvg a io faccio il benzinaio»

«Dalle notizie di stampa apprendiamo della volontà della Giunta regionale di avviare un progetto per la gestione diretta di distributori di carburante. È una notizia davvero inquietante e dimostra come ormai la Giunta Fedriga sia preda di un delirio da onnipotenza che la spinge fino all’ambizione di gestire attività che nulla hanno a che fare con il ruolo che un ente come la Regione dovrebbe svolgere. Altro che istituzione leggera e decentramento, siamo passati da “Io sono FVG” a “Io faccio il benzinaio”. Ci auguriamo che qualcuno all’interno della Giunta rinsavisca e metta un freno a questa deriva.»

Queste le dichiarazioni del Segretario del Patto per l’Autonomia e consigliere regionale Massimo Moretuzzo in relazione all’intenzione dell’Amministrazione regionale di avviare un progetto per la gestione diretta di distributori di carburante.

«Se la Regione ha intenzione di investire qualche decina di milioni di euro nel trasporto, lo faccia nel sostegno al Trasporto pubblico locale, alla riduzione dei consumi di carburanti da fonti fossili, alla realizzazione di infrastrutture moderne e sostenibili che permettano di ridurre il numero di veicoli che circolano su strada e incentivino il trasporto su rotaia, sia per le merci che per le persone, smettendola di raccontare favole sull’idrogeno e la sostenibilità di progetti utili solo ad arricchire qualche azienda. Basta che riprendano qualcuna fra le decine di proposte che abbiamo depositato in questo senso negli ultimi anni e copino le migliori esperienze italiane ed europee sul trasporto pubblico.»

«Ci auguriamo», conclude Moretuzzo, «di non dover vedere in futuro qualche solerte impiegato regionale con il cappellino Io Sono FVG a fare il pieno a qualche auto blu della Giunta».

Ufficio stampa

Gruppo Consiliare Patto per l’Autonomia-Civica Fvg