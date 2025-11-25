Morire di lavoro: domani a Trieste la conferenza stampa di Fillea Cgil

Sensibilizzare l’opinione pubblica, la politica e le istituzioni sull’importanza cruciale della prevenzione e di una cultura della sicurezza che veda l’attenzione alla persona e alla salute come un valore non negoziabile e un elemento centrale dell’organizzazione del lavoro. È l’obiettivo dell’evento “Morire di lavoro, tra un palo che cade e un tubo che scoppia”, che si terrà nella mattinata di venerdì 28 novembre al Teatro Miela di Trieste, su iniziativa della Fillea, il sindacato Cgil attivo nell’edilizia e dell’industria del legno.

Nel programma, oltre a interventi, testimonianze e una tavola rotonda sul tema della sicurezza e delle morti sul lavoro, anche la proiezione del docufilm Articolo 1, del regista Luca Bianchini, prodotto da Alveare Cinema e Rai Documentari, la presentazione del libro Operaicidio, alla presenza degli autori, il magistrato della Corte di Cassazione Bruno Giordano e il giornalista di Repubblica Marco Patucchi. Temi e ospiti saranno annunciati nel dettaglio in una conferenza stampa che si terrà alle 11 di domani, mercoledì 26 novembre nella sala bar del Teatro Miela, alla presenza della segretaria regionale della Fillea Elisabetta Faidutti e di Massimo Marega, segretario generale della Cgil Trieste. Interverrà anche Enzo D’Antona, presidente del Miela. Nell’occasione verranno forniti e commentati i dati aggiornati sull’andamento infortunistico in regione.