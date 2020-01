Morte del cittadino georgiano Vakhtang Enukidze al Cpr di Gradisca. Siamo davanti a un nuovo caso Cucchi? Conferenza stampa alla Camera

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La vicenda era apparsa subito opaca e più passano le ore e più sulla morte cittadino georgiano Vakhtang Enukidze al Cpr di Gradisca tutto sembra ingarbugliarsi. Oggi si è svolta una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con interventi del on. Riccardo Magi di +Europa/Radicali e Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), su elementi nuovi circa la morte del georgiano al Cpr di Gradisca, definito "zoo" dal deputato Magi che tra domenica e lunedì è entrato nel centro due volte. Emergono dalle dichiarazioni fatti che se confermati dalle indagini sono gravissimi con nuove testimonianze raccolte di altri detenuti che però ora risultano essere stati velocemente espatriare, fatto questo che getta certamente un ombra sinistra ulteriore sulla vicenda anche se parlare di "depistaggi" è decisamente prematuro. Sono accuse pesantissime quelle raccolte al Cpr di Gradisca d'Isonzo dal deputato radicale e riportate durante una conferenza stampa alla Camera. Il georgiano Vakhtang Enukidze, 38 anni, che era rinchiuso nel centro isontino ed è deceduto il 18 gennaio sarebbe stato "picchiato ripetutamente nel Cpr da circa 10 agenti, anche con un colpo d'avambraccio dietro la nuca e una ginocchiata nella schiena, trascinato per i piedi come un cane. E' morto - afferma Magi - dopo essere stato riportato nel Centro al termine di una notte d'agonia. E' come il caso Cucchi, una persona morta mentre si trovava in custodia dello Stato. Ora bisogna chiarire". Molti gli aspetti infatti da chiarire fin dalla rissa/colluttazione che avrebbe generato l'intervento delle forze dell'ordine. Poi è da chiarire il perchè all'uomo non fossero stati dati tempestivi soccorsi sia nel Cpr che in carcere dove era stato tradotto e tenuto per molte ore. fra l'evento scatenante anche Fatti gravissimi che nn possono essere liquidato come una rissa tra detenuti: polizia che entra in forza su una persona rimasta dolente e male per tanto tempo senza ricevere subito adeguati soccorsi.

Questo il link alla Conferenza stampa della durata di circa 40 minuti ma che vale la pena ascoltare dal primo all'ultimo.

https://webtv.camera.it/evento/15792