Morte del georgiano a Gradisca è mistero sulla causa del decesso. Resta il fatto che è morta una persona affidata allo Stato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Serve ancora prudenza nel dare giudizi definitivi sulla morte del georgiano Vakhtang Enukidze, il 37enne deceduto il 18 gennaio scorso nel centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca per cause che restano misteriose. Se infatti Lorenzo Cociani, il consulente del garante dei detenuti, ha escluso dopo l'autopsia una morte di origine violenta, resta il mistero sulla causa del decesso e il fatto che sembra inammissibile che una persona affidata allo Stato muoia all'improvviso in maniera inspiegabile. Per questo è giustamente cauto il procuratore Massimo Lia che segue l'inchiesta, secondo cui è presto per dare un'indicazione precisa e univoca. I medici legali, ha spiegato Lia, hanno notato un edema polmonare, ma per determinarne le cause servono approfondimenti. Esami tossicologici e istologici potrebbero dare risposte su un eventuale abuso di sostanze o farmaci. Una morte naturale, da una prima analisi, pare altrettanto esclusa.

Non sono state le percosse a determinare la morte, ma tuttavia l'uomo era in custodia e spettava allo Stato tutelarne l'incolumità.

Il perito della procura, Carlo Moreschi, ha ora 60 giorni di tempo per esprimersi sulle cause che hanno determinato un aggravarsi del quadro clinico dell'uomo che non risulta soffrisse prima dell'episodio mortale, patologie ne risulta essere stato tossicodipendente abituale. Nel frattempo l'inchiesta per omicidio, ancora senza indagati, prosegue. La procura sta ricostruendo i giorni precedenti alla morte di Enukidze, dall'arresto per una colluttazione con un altro detenuto, passando per i due giorni trascorsi in carcere, fino alle ultime 36 ore della sua vita nel cpr.