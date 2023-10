Morti sul lavoro: USB promuove una campagna a sostegno della Legge d’Iniziativa Popolare per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro

Settembre 2023 è stato un mese tragico per i lavoratori: si sono contate infatti ben 118 vittime del lavoro (111 maschi e 7 femmine), con una media giornaliera di morti che sfiora i 4 (3,93), ben oltre i tre solitamente riportati. Il totale del 2023 sale a 896 vittime. L’Unione Sindacale di Base, assieme ad altre forze politiche e sociali è promotrice della Legge d’Iniziativa Popolare per introdurre il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro. Per questo siamo convinti che serva introdurre nell’ordinamento legislativo un deterrente contro chi vuole speculare sulle vite di chi lavora, attraverso la promozione di una LIP che per poter essere messa in discussione in Parlamento deve trovare il sostegno di almeno 50.000 firmatari. Sabato 7 ottobre alle ore 10.30 presso il Ri-circolo Bar Sociale (AR Fincantieri) di Monfalcone, l’USB organizza un incontro di presentazione della campagna a sostegno della LIP per il reato di omicidio sul posto di lavoro, al quale interviene Sasha Colautti dell’Esecutivo nazionale dell’USB.