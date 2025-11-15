Moruzzo celebra Santa Cecilia con il concerto “Voci per Santa Cecilia”

Torna anche quest’anno a Moruzzo l’atteso Concerto di Santa Cecilia, promosso dal Centro Culturale “Amici della Musica”, una tradizione che da oltre venticinque anni accompagna la comunità nel nome della patrona della musica. L’evento fa parte del cartellone nazionale “Voci per Santa Cecilia” organizzato da Feniarco, che unisce cori e musicisti di tutta Italia in un grande omaggio alla musica e ai suoi interpreti. Protagonisti della serata saranno il Coro Croma col Punto diretto da Orfeo Venuti, il M° Adolfo Del Cont, rinomato concertista friulano e docente di fisarmonica al Conservatorio “J.Tomadini” di Udine, e dal suo allievo Edoardo Venuti. Il programma proporrà un percorso che spazia dalle trascrizioni classiche alle pagine originali del Novecento per fisarmonica, con brani di Bach, Strauss, Solotarev, Miani e Rub-Plotz, fino al Concerto Olvidar di Domenico Giannetta eseguito da Edoardo Venuti (fisarmonica) e Orfeo Venuti (pianoforte).

La parte conclusiva vedrà il coro accompagnato dalle due fisarmoniche in un suggestivo dialogo sonoro che unisce tradizione e contemporaneità, con musiche di Bill Douglas, John Rutter, Gianbattista Candotti e Antonio Vivaldi. Un appuntamento che rinnova la devozione e la gratitudine verso Santa Cecilia, nel segno della musica condivisa e dell’arte che unisce.