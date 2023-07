Mosaici in mostra: La Scuola Mosaicisti del Friuli espone a Tolmezzo

La Scuola Mosaicisti del Friuli espone a Tolmezzo dal 16 luglio al 17 settembre. Palazzo Frisacco si appresta ad ospitare l’allestimento che caratterizzerà l’estate 2023. Per ben due mesi, dal 16 luglio al 17 settembre (inaugurazione sabato 15 luglio ore 17.30), la sede espositiva comunale di via Del Din accoglierà una ricca e significativa raccolta di opere musive a cura della Scuola Mosaicisti del Friuli. In mostra saranno proposte creazioni, immagini e video illustrativi di un glorioso e proficuo percorso che merita d’essere proposto al pubblico che così lo potrà conoscere ancora più da vicino e apprezzare. “L’arte musiva è una delle attività peculiari della nostra regione: con questo progetto l’Amministrazione comunale intende divulgarla maggiormente nel proprio territorio e nel contempo farla conoscere con maggiore incisività ai turisti che, ogni anno, frequentano Tolmezzo e i luoghi limitrofi” commenta l’assessore alla cultura Laura D’Orlando. Un’arte che oggi permette a numerosi giovani, grazie alla Scuola Mosaicisti del Friuli, di intraprendere propri e proficui percorsi professionali. Si ritiene quindi estremamente importante dare visibilità a questa concreta opportunità sia sotto il profilo formativo sia sotto quello turistico-culturale”.

LA MOSTRA Il percorso espositivo sarà suddiviso in sezioni: si parte dell’aula “didattica” nell’ambito della quale verranno esposte le varie tecniche a partire dall’antichità (romana, bizantina-medioevale e moderna) per poi passare al mosaico nella contemporaneità: originali ideazioni e/o interpretazioni di opere musive offriranno la possibilità di ammirare gli studi, le ricerche, le innovazioni sviluppate dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. Una sezione della mostra sarà dedicata al Pictor imaginarius e al Magister musivarius, le due figure che nell’antichità furono artefici dell’opera musiva. Al riguardo saranno esposti una selezione di cartoni/bozzetti, conservati nel ricco archivio della Scuola di Spilimbergo. Per la serie “Mosaico&Design” verranno esposte le opere musive realizzate per vari interventi e/o esposizioni a carattere nazionale frutto della collaborazione tra la Scuola Mosaicisti con note aziende nel settore dell’arredo e affermati designer. Completano il percorso espositivo fotografie e video multimediali nonché una serie di convegni aperti al pubblico dedicati alla tematica e laboratori per bambini e adulti (che si svolgeranno negli spazi del Museo Gortani) condotti da Noemi Roma, una qualificata maestra mosaicista (per i quali è necessaria la prenotazione).

GLI INCONTRI (Sala Centro Servizi museali, via della Vittoria 4, ore 18.00)

Sabato 5 agosto

Scuola Mosaicisti del Friuli – Una tradizione in evoluzione

Relatore: Gian Piero Brovedani – Direttore Scuola Mosaicisti del Friuli

Venerdì 18 agosto

Mosaico: dall’antichità alla contemporaneità

Relatore: Danila Venuto – Docente di storia del mosaico, Scuola Mosaicisti del Friuli

Sabato 2 settembre

I mosaici di Aquileia – Suggestioni e prospettive dai recenti lavori della Fondazione Aquileia

Cristiano Tiussi – Direttore Fondazione Aquileia

Venerdì 8 settembre

Fotografia&Mosaico – L’evoluzione dello scatto dall’analogico al digitale

Alvise Rampini – Direttore CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia)

LABORATORI MUSIVI (al museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari Michele Gortani)

Attività per adulti

21/22/23 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

11/12/13 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Attività per bambini (7-12 anni)

29 luglio, dalle 9.00 alle 13.00

26 agosto, dalle 9.00 alle 13.00

Iscrizione fino a esaurimento dei posti.

Per informazioni e prenotazioni contattare: Ufficio Cultura, 0433.487961/987; cultura@comune.tolmezzo.ud.it