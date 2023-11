Moschee ‘abusive’ – Capozzi (M5s): “Cisint conferma sua crociata elettorale contro immigrati creando clima razzista e intollerante” 

Il sindaco leghista di Monfalcone Anna Cisint persegue e continua nella sua crociata che ha il sapore elettorale e che risulta pericolosa in un momento storico difficile in cui spesso dilaga un linguaggio basato su odio e razzismo in una Europa in cui si parla di nuovo di antisemitismo in seguito al conflitto tra Israele e Hamas e in cui si registrano numerosi atti di intolleranza. Così il consigliere regionale del Movimento 5Stelle Rosaria Capozzi all’indomani dei provvedimenti ammninistrativi e delle dichiarzioni del sindaco di Monfalcone. Al netto dei due provvedimenti amministrativi adottati, le sue dichiarazioni riportano ancora una volta costantemente affermazioni di pochi musulmani che lei stessa definisce integralisti, dichiarazioni che non fanno che acuire la diffidenza e l’intolleranza nei confronti anche di quella parte di musulmani che vivono nel nostro paese e sono perfettamente integrati con il tessuto sociale ed economico come accade anche a Monfalcone.