Mostra-Evento a Palmanova: “I tormenti di Poseidone. Microplastiche nell’idrosfera”

Sono già centinaia le persone che hanno visitato la mostra-evento a carattere scientifico/artistico “I tormenti di Poseidone. Microplastiche nell’idrosfera”, inaugurata da solo otto giorni e visitabile fino al 10 marzo nello spazio espositivo di via Marcello 10 a Palmanova (aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, tutti i giorni). Si sono registrate provenienze da tutta la Regione FVG (Palmanova, Aquileia, Monfalcone, Udine, Pordenone, Gorizia, Gradisca, Ronchi dei Legionari, Trieste, Gemona, Artegna), dal nord Italia (Bergamo, Mantova, Milano) e dall’estero (Slovenia, Spagna, Portogallo e Ucraina).

A questi si sommano i 260 ragazzi, divisi in 18 classi, che hanno già fatto il percorso espositivo e gli oltre 280 che hanno prenotato la visita nella prima settimana di marzo.

L’Assessore all’istruzione Simonetta Comand: “Siamo davvero soddisfatti del successo dell’iniziativa con molte persone che giungono anche da lontano. Abbiamo visto una grande risposta da parte delle scuole e i ragazzi ne escono davvero entusiasti. Dopo la visita in mattinata, alcuni di loro decidono di tornare accompagnando i genitori. E questo è successo anche per alcuni ragazzi di origine straniera che hanno fatto da ciceroni ai famigliari per una visita nella loro lingua madre”.

Lorella Rigonat, professoressa e coordinatrice del progetto: “I ragazzi stanno rispondendo davvero con entusiamo e proattività. La salvaguardia dell’ambiente è un tema che sta loro a cuore e li appassiona. Con questa esposizione abbiamo voluto rendere la conoscenza della tematica pià interattiva e interessante, coinvolgendoli attivamente dalla progettazione fino alla fruizione del percorso di visita”.

La rassegna, curata dall’Associazione Globe Italia APS, è articolata in diverse sezioni in cui viene illustrato il ciclo di vita delle microplastiche dall’origine all’accumulo nell’ambiente e nella catena alimentare. La tematica ha riscosso l’interesse di migliaia di studenti nei quattro anni d’indagine a riguardo.

Undici studenti di 3BIAA (Biotecnologie e Tecniche di controllo ambientale) dell’Istituto Tecnico di Cervignano del Friuli, svolgono il ruolo di guide scientifiche e accompagnano alla scoperta delle installazioni.

Dal 6 all’8 marzo, sempre in Caserma Montesanto ci sarà l’hackaton, un evento in full-immersion che metterà in connessione il mondo della cultura scientifica e quello dell’arte sul tema delle Microplastiche. A questo hanno aderito già 70 studenti. Ieri si è tenuta la conferenza “La minaccia delle microplastiche”, evento collaterale che ha visto partecipare decine di persone.

Durante l’esperienza, il visitatore viene ospitato in un ambiente immersivo e guidato attraverso grafiche, gallerie di immagini, video, installazioni, opere artistiche, testimonianze della ricerca in corso a livello locale e internazionale. Potrà inoltre sperimentare con attività laboratoriali le fasi del Microplastics Monitoring Protocol (MMP) sviluppato da ricercatori della Deakin University, che l’Associazione GLOBE ITALIA APS dal 2021 contribuisce ad implementare in scuole e università di diverse regioni del mondo.

Il progetto ha formato oltre 700 insegnanti per monitorare la presenza di microplastiche nei corpi d’acqua, sensibilizzando studenti e cittadini su questa emergenza ambientale. Inoltre vuole permettere al visitatore di vestire lui stesso i panni di un cacciatore di microplastiche provando a sperimentare in un “laboratorio nella mostra” le fasi del Microplastics Monitoring Protocol (MMP).

La mostra-evento sarà nuovamente fruibile in settembre a Gorizia, inserita nel palinsesto di eventi “GO!2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura”. Un compendio, a carattere itinerante, sarà portato in diversi Comuni della Regione.

Partner di progetto Associazione GLOBE ITALIA APS, Comune di Palmanova, UNIUD-Di4A – Università di Udine, Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, UNG – Univerza v Novi Gorici (University of Nova Gorica), Laboratory forEnvironmental and Life Sciences, CSOD-Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Eventech System srl.

Per ulteriori informazioni: sito web https://globeitalia.it/micropla-sc-art/il-progetto.html