Mostra MosaiCO: sabato 5 agosto il primo incontro di approfondimento

S’intitola “Una tradizione in evoluzione” il primo dei quattro incontri di approfondimento collegati alla mostra “MosaiCO” allestita a palazzo Frisacco e visitabile fino al 17 settembre. A intervenire sul tema, sabato 5 agosto sarà Gian Piero Brovedani, direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione le cui opere sono protagoniste dell’evento espositivo dell’estate tolmezzina che sta riscontrando molto entusiasmo tra i visitatori. Oltre cento gli anni di storia alle spalle per questa Scuola che qualifica artigiani specializzati nell’arte musiva con un tasso di occupazione vicino al 100% al termine del percorso formativo e promuove questa arte in Italia e nel mondo unendo, nelle opere di volta in volta commissionate e realizzate, tradizione all’innovazione. Sullo stesso filo conduttore il convegno “Mosaico: dall’antichità alla contemporaneità” che si terrà venerdì 18 agosto con la partecipazione della docente di storia del mosaico Danila Venuto. Non poteva mancare tra gli approfondimenti un focus dedicato al mosaico di Aquileia, argomento dell’intervento che Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia, presenterà sabato 2 settembre. Di fotografia e mosaico parlerà, invece, Alvise Rampini, direttore del Craf (Centro di ricerca e archiviazione della fotografia) nell’appuntamento conclusivo di venerdì 8 settembre. Tutti gli incontri si terranno nella Sala Centro Servizi museali in via della Vittoria 4, alle 18.00. Inclusi tra gli eventi collaterali alla mostra, i laboratori di arte musiva per adulti e bambini – di cui si è tenuta la prima sessione – hanno registrato grande apprezzamento. Gli aspiranti mosaicisti, guidati dalla maestra Noemi Roma, si sono messi alla prova e con gli attrezzi del mestiere hanno realizzato una piccola composizione come ricordo dell’esperienza. Grandi e bambini che volessero cimentarsi con pietre, tessere e colla possono iscriversi alla seconda sessione dei laboratori che si svolgeranno al Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari Michele Gortani in queste date: – per gli adulti dall’11 al 13 agosto, dalle 9.00 alle 13.00; per bambini (7-12 anni) il 26 agosto, dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e prenotazioni contattare: Ufficio Cultura, 0433 487987/961; cultura@comune.tolmezzo.ud.it.

La mostra è visitabile tutti i giorni eccetto il martedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Tutte le info: www.comune.tolmezzo.ud.it