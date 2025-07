Mostra Mosaico&Mosaici 2025 successo di pubblico fin dal primo giorno

Che Mosaico&Mosaici sia un appuntamento atteso da quanti amano il mosaico è cosa nota, ma il numero di visitatori di questi primi giorni conferma l’esposizione della Scuola Mosaicisti del Friuli tra i grandi appuntamenti dell’estate regionale.

Inaugurata venerdì 25 luglio 2025, Mosaico&Mosaici è stata visitata nel suo primo weekend da oltre un migliaio di persone, provenienti anche da fuori regione. Il libro delle firme e dei commenti lasciati spontaneamente dai visitatori parla chiaro: numerosi sono gli ospiti stranieri e tanti coloro che arrivano da diverse parti d’Italia. La formula è consolidata e vincente e, neanche quest’anno tradisce le aspettative: la Scuola Mosaicisti del Friuli si presenta con una selezione delle migliori opere realizzate durante il percorso formativo appena concluso, quello 2024/2025. Si tratta dunque di mosaici e di progetti nuovi e inediti che sono autentica meraviglia per il pubblico e danno merito all’attività svolta da allievi e docenti della Scuola. Si possono ammirare citazioni tradizionali a fianco di sperimentazioni, mosaici classici in stile romano o declinati in soluzioni contemporanee, dalle forme geometriche al design, dai materiali naturali agli smalti veneziani fino alla pelle e il cuoio, dalle superfici bidimensionali, alla solida plasticità: insomma una varietà tale che pur presentando gli stili dell’arte del mosaico, greco-romano, bizantino, moderno e contemporaneo, esibisce creatività, innovazione, contaminazioni e combinazioni. In una parola la mostra è “sorprendente”: per l’alta qualità artigianale e artistica dei mosaici esposti e per la capacità degli stessi di calarsi nel gusto e nell’espressività dell’epoca attuale. Questa è Mosaico&Mosaici, una mostra che parla della vitalità, della forza e delle possibilità del mosaico che in quanto arte è un linguaggio universale, che supera i confini e arriva ai cuori. Questo è il patrimonio culturale che la Scuola Mosaicisti del Friuli, attraverso il mosaico, coltiva quotidianamente, in un clima di condivisione e cooperazione, accogliendo chiunque voglia approfondire questa arte di antica origine, un tempo diffusa nel Mediterraneo, e da lì verso Oriente, da esperti e ricercati “magistri” e oggi esportata dagli allievi di oltre una ventina di nazionalità, formati in un percorso triennale, sicuri Maestri Mosaicisti che come tessere vanno a comporre una grande e diffusa eredità artistica globale.

Mostra MOSAICO&MOSAICI 2025

26 LUGLIO> 31 AGOSTO 2025

Visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00.