Mostra pittorica di Salvatore Puddu “Anatomia di un territorio”. Intervento musicale del Duo Ra.me Primo evento di Ottobre libertario

L’inaugurazione della mostra pittorica di Salvatore Puddu “Anatomia di un territorio” Sabato 30 Settembre ore 18.30 presso il Caffè Esperanto di Monfalcone (Via Terenziana, 22) è il primo evento di Ottobre libertario 2023. Salvatore Puddu è un artista oltre ad essere un elaboratore della materia attraverso delle intuizioni, si può dire che è anche un cronista del proprio tempo. Attraverso l’arte supportata dalla scienza, si è compreso meglio come viveva la gente nelle varie epoche. Le opere esposte in questa mostra fanno parte di un ciclo pittorico dedicato alla terra e sono state realizzate sia con una tecnica pittorica tradizionale (acrilico su tela ), sia con l’utilizzo del computer. La Materia è il filo conduttore di tutte le opere esposte in questa mostra. I lavori grafico – pittorici prendono spunto dai tronchi di alberi depositati dal mare lungo il litorale del nostro territorio. Tronchi che facevano parte di un bosco e poi sradicati e trasportati dal fiume verso il mare; mare che li ha restituiti alla terra con sembianze di reperti amorfi. Questi tronchi rappresentano un viaggio nella materia in continua trasformazione nello spazio e nel tempo. Una metafora della nostra vita, come anche noi mutiamo, poiché siamo connessi con tutto ciò che ci circonda. Le sezioni di terreno che potete vedere in queste opere evidenziano la contaminazione della terra da parte di elementi estranei come manufatti di plastica, rifiuti. Questi elementi cambiando la morfologia del terreno hanno così creato un contesto estetico nuovo.

La plastica, i rifiuti, sono tuttora argomenti di scottante attualità. Se prima dell’era industriale l’arte era la tecnologia avanzata del tempo, oggi la situazione si è invertita ; l’artista contemporaneo usa anche le tecnologie avanzate per realizzare le proprie opere.

Salvatore Puddu è nato a Monfalcone nel 1954.

L’artista che si è diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Gorizia nel 1974, sotto la guida di Piazza e Mocchiutti, vive e lavora a Ronchi dei Legionari (GO). Specializzandosi nelle tecniche calcografiche ha approfondito in particolare modo la serigrafia.

In più di cinquant’anni di attività nel campo delle arti figurative numerose le sue mostre personali e collettive.

Il DuoRa.Me è nato da un fermento interiore che ci accomuna e al tempo stesso caratterizza in modi diversi, ognuna con le sue “rame”. Tramite parole e armonie vocali interpretiamo acusticamente brani scelti con accuratezza per contenuti ed emozioni che suscitano. Diamo voce a storie passate ma universali per offrire occasioni di riflessioni appassionate.