Mozione in Consiglio regionale a prima firma Liguori (Patto-Civica FVG): diritto all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie

Simona Liguori (Patto per l’Autonomia-Civica FVG) ha depositato oggi una mozione in Consiglio regionale dal titolo “Impegno per il rafforzamento della conoscenza e della diffusione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e dei Percorsi di Pianificazione Condivisa delle Cure (Advance Care Planning – ACP)”.

La proposta nasce dalla consapevolezza che la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) rappresenta una pietra miliare nel riconoscimento del diritto all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie. Tale normativa introduce tre strumenti fondamentali: il consenso informato, le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e la Pianificazione Condivisa delle Cure (ACP), strumenti che hanno come fine comune la tutela della dignità e della libertà della persona, garantendo che le scelte sanitarie siano coerenti con i valori e le volontà del paziente.

“Nonostante la cornice legislativa sia chiara-afferma Liguori- l’attuazione concreta della legge incontra ancora oggi numerosi ostacoli tra i quali scarsa conoscenza tra i cittadini, tanto che i dati diffusi nel novembre 2025 dall’Associazione Luca Coscioni evidenziano come in Friuli Venezia Giulia risultino depositate soltanto 3.632 DAT, pari a una ogni 172 abitanti. Un dato che mostra un forte ritardo rispetto alla media nazionale e una significativa disomogeneità territoriale: il Comune di Udine guida la classifica con 2.105 disposizioni depositate, seguito da Pordenone (874), Gorizia (528) e Trieste (125).

“Questi numeri – dichiara la Consigliera Liguori – mostrano con chiarezza quanto sia urgente implementare gli impegni a ogni livello da parte delle istituzioni per rendere realmente accessibili e conosciuti gli strumenti di autodeterminazione previsti dalla legge. Le DAT e l’ACP non sono semplici atti burocratici, ma strumenti di libertà, che permettono a ogni persona di esprimere le proprie volontà in modo consapevole e rispettoso della propria dignità.”

Con la mozione sottoscritta a lunga firma dalle Consigliere e dai Consiglieri di Patto per l’Autonomia-Civica, PD e Gruppo Misto si impegna la Giunta regionale a mettere in campo azioni concrete per rafforzare la conoscenza, l’accessibilità e l’efficacia delle disposizioni previste dalla legge 219/2017.

“Rendere effettivo il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di cura – conclude Liguori – significa dare piena attuazione a un principio di civiltà e di rispetto della persona.”