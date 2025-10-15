Mrs Dalloway con la regia di Rita Maffei debutta a Udine in prima assoluta a Teatro Contatto

Mrs Dalloway #1 è un viaggio nelle “ore” di Virginia Woolf con protagonista l’attrice Francesca Osso diretta dalla regista Rita Maffei e la drammaturgia firmata da Paola Fresa. A cento anni dalla sua pubblicazione, Mrs Dalloway torna a parlarci con sorprendente urgenza, restituendo tutta la complessità di un mondo dove vita e morte, lucidità e follia convivono nello stesso giorno d’estate: una donna prepara una festa mentre fuori si combatte una guerra.

Lo spettacolo, prodotto dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, debutta in prima assoluta domenica 19 ottobre ore 17 e replica fino al 2 novembre (da martedì a sabato ore 20.30, domeniche e 1° novembre ore 17) con le musiche di Vittorio Vella nello spazio site specific realizzato dalla scenografa Luigina Tusini nella Sala Ex GAMUD del Teatro Palamostre di Udine per la Stagione Teatro Contatto / Generative Times. Venerdì 24 ottobre ore 18 la compagnia incontra il pubblico in dialogo con la prof.ssa Marisa Sestito, traduttrice del romanzo Mrs Dalloway di Virginia Woolf edito da Marsilio.