“Mulino Jazz: Abat-Jazz”: entra nel vivo il ricco calendario di Mulino Nicli

Il Jazz suonato al lume di abat-jour, una dimensione da salottino, uno stretto contatto tra il pubblico e il musicista, nel sabto sera. Domenica, invece, aperitivo domenicale a coronamento del laboratorio “Storie in cammino”.

Ha riaperto le sue porte, per una nuova ed entusiasmante stagione estiva, il Mulino Nicli: uno spazio creativo per macinare idee! La casa dell’associazione Servi di Scena anche quest’anno ospiterà, fino a settembre, tantissimi corsi e laboratori, ma pure eventi, spettacoli, concerti e incontri; e ovviamente, anche quest’anno, non mancheranno le residenze artistiche! Il Mulino Nicli (località Giavons di Rive d’Arcano) è uno di quei luoghi in cui evadere dalla quotidianità e riappropriarsi del proprio tempo: a portata di mano, ma distante quel che basta, un luogo intimo, ricco di creatività, personalità ed eventi. Uno spazio pensato per la comunità e in particolare per le più giovani generazioni! Le attività sono cominciate già sul finire di maggio, ma con l’avvicinarsi dell’estate la programmazione sta entrando nel vivo! Sabato 24 e domenica 25 giugno sono due gli eventi da non perdere! MULINO JAZZ: ABAT-JAZZ – Sabato 24 giugno, alle 20.45, Mulino Nicli ospiterà “Abat-jazz” (ingesso a offerta libera), rassegna itinerante a cura di Saltarello. Il Jazz suonato al lume di abat- jour, una dimensione da salottino, uno stretto contatto tra il pubblico e il musicista. Due formazioni per un’unica serata, dal trio capitanato da Armando Battiston, pianista jazz di pluriennale esperienza, con brani originali e rivisitazioni di standard jazz, al recente progetto “Crystal on 500 Miles High”, una rilettura monografica sul musicista e compositore scomparso Chick Corea, a cura del bassista Paolo Jus, che accompagna la voce potente e cristallina di

Nicoletta Taricani.

STORIE IN CAMMINO: UN MURALES PER LA COMUNITÀ

Il giorno seguente, domenica 25 giugno, alle 10.30, è invece in programma “Storie in cammino: un murales per la comunità”, un aperitivo domenicale a coronamento del laboratorio “Storie in cammino”, un appuntamento nel quale sarà inaugurato il murales realizzato al Mulino Nicli. L’artista Guglielmo Manenti, assieme ai realizzatori e alle realizzatrici del murales, presenteranno il percorso creativo di indagine, studio e realizzazione affrontato durante il laboratorio. Per l’occasione la sala macine del mulino sarà aperta alle visite.

IL MULINO NICLI

Passi sullo sterrato, vento tra i rami, canto dei cigni, scrosciare di cascata, cigolio ritmato di ingranaggi, questi e molti altri sono suoni tra i suoni finché non si apprende a distinguerli, a riconoscerne il ritmo, ad apprezzarne l’unicità. Stando qui in un luogo protetto a contatto con la natura, lontano dalla confusione e dove il cellulare non prende, si impara ad ascoltare. L’ascolto, la semina, il lieve fruscio delle idee che germogliano sono attimi da curare che hanno trovato terreno fertile al Mulino Nicli (Giavons di Rive d’Arcano) e così da dal 2022 l’Associazione Servi di Scena e i suoi amici coltivano idee, realizzano laboratori, allestiscono spettacoli proprio qui: è con questo spirito che Servi di Scena vi propone un programma di iniziative aperto agli abitanti del territorio ed a tutti i macinatori di idee.