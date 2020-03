Musei Erpac, domenica 8 marzo ingresso gratuito per le donne

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In occasione della Giornata internazionale della Donna, la prossima domenica 8 marzo i musei e le sedi espositive gestiti dall’Erpac FVG saranno a ingresso gratuito per tutte le donne. In particolare, a Gorizia la mostra sul Ventennale del Museo della Moda (dalle 9 alle 18.30), il Museo della Grande Guerra (dalle 9 alle 18.30) e la Pinacoteca di Palazzo Attems (dalle 10 alle 18), mentre alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo la mostra “Che bellezza! Che finura! Miela Reina + Luigi Spazzapan. Relazioni d’arte” (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; dalle 11 visite guidate gratuite per un massimo di 15 persone: prenotazioni allo 0481.960816).

Per maggiori informazioni: musei.regione.fvg.it