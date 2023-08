Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” – Aperto per ferie

A volte per esplorare un territorio, per scoprirne gli aspetti più suggestivi e meno noti, bisogna entrare in un Museo. È il caso del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo, che custodisce la storia, l’arte e la memoria della Carnia e delle sue genti. Aspetti che il Museo desidera trasferire anche alle generazioni più giovani grazie a una serie di laboratori dedicati ai bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Di grande originalità, e di sicuro divertimento, il programma delle attività che prende avvio giovedì 10 agosto 2023 alle ore 16:00 con “Disegno creativo” un laboratorio, a partecipazione gratuita, realizzato nell’ambito del progetto Interreg Italia/Austria 2014-2020 CLLD Etnospazi – Musei in rete in area HeurOpen e finanziato con fondi europei per lo sviluppo regionale, e nell’ambito di BimbinMuseo, per imparare a rappresentare e colorare con diverse tecniche artistiche piante e ortaggi dell’alimentazione di un tempo. Giovedì 17 agosto alle ore 15:30 è la volta di una “Caccia al tesoro” sensoriale all’interno del Museo per scoprire semi e prodotti locali. In chiusura i più piccoli impareranno a fare gli gnocchi! Mercoledì 23 agosto alle ore 15:00 spazio alla creatività e alla manualità con “Le nostre mani trasformano l’argilla in …sorpresa!”. L’attività accompagnerà i piccoli nella realizzazione di un oggetto personalizzato in ceramica artistica. A chiudere il calendario delle attività per i bambini, mercoledì 30 agosto alle ore 15:30 “A tutto Sbilf!”: un tuffo nella tradizione per conoscere le caratteristiche di questi folletti dei boschi, sfuggenti e difficili da incontrare, ma che di tanto in tanto amano tornare al Museo e aggirarsi nelle sue stanze e nel giardino. La partecipazione alle attività è su prenotazione che può essere effettuata al telefono allo 0433 43233 o via mail scrivendo a info@museocarnico.it. Il costo dei laboratori, tranne dove diversamente indicato, è di 8 euro.

Il Museo nel mese nel mese di agosto resta aperto: da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00; sabato, domenica e festivi e il giorno di Ferragosto, ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00.