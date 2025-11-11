Museo del Duomo: laboratorio giochi, di segno e visita guidata speciale alle opere lignee in restauro a santa Maria di castello

Il Museo del Duomo di Udine propone un nuovo percorso laboratoriale dedicato al disegno a mano libera e alla sperimentazione artistica: “Nuove interpretazioni – Giochi di-segno”, è il titolo dell’iniziativa che sarà condotta dalla docente Tamara Zambon. Il laboratorio si articola in tre incontri – venerdì 14, 21 e 28 novembre 2025, dalle 15.00 alle 18.00, presso il Museo, in piazzetta beato Bertrando di Saint Geniès a Udine. Ilpropone un nuovo percorso laboratoriale dedicato al disegno a mano libera e alla sperimentazione artistica:, è il titolo dell’iniziativa che sarà condotta dalla docente. Il laboratorio si articola in tre incontri –, dalle 15.00 alle 18.00, presso il Museo, in piazzetta beato Bertrando di Saint Geniès a Udine.

L’attività è rivolta ad adulti e ragazzi che desiderano approfondire o scoprire le tecniche del disegno e del chiaroscuro, in un contesto stimolante e ricco di spunti artistici.

È un’occasione per chiunque abbia curiosità, interesse o desiderio di sperimentare, per condividere con altri la propria passione, lasciandosi ispirare dalle opere custodite nel Duomo. Il percorso laboratoriale invita infatti a cogliere le molteplici suggestioni visive ed emotive offerte dalle opere e a tradurle in nuove forme di espressione personale.

Il laboratorio prevede lo studio della composizione dal vero nei suoi valori formali e tonali; l’osservazione e interpretazione delle opere presenti nel Duomo, utilizzate come soggetti dei disegni; la ripresa dal vero o rielaborazione libera, secondo la sensibilità di ciascun partecipante.

A guidare i partecipanti sarà Tamara Zambon, laureata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, artista e ritrattista. La sua ricerca abbraccia numerose tecniche – dall’affresco alla gouache, dall’olio alla china – e include esperienze nell’illustrazione per l’infanzia, con collaborazioni con Einaudi Ragazzi e il maestro Jozef Wilkon. Da anni conduce laboratori di disegno e pittura per adulti e ragazzi, promuovendo la libertà espressiva e la scoperta dei linguaggi visivi.

I posti per partecipare al laboratorio sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni: museo@ cattedraleudine.it

Pieve di Santa Maria di Castello CHIESA APERTA PER RESTAURI

Martedì 18 novembre, appuntamento speciale con la visita guidata alle opere lignee in restauro nella chiesa più antica di Udine,

in compagnia di restauratori e curatori.