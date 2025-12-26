Museo Etnografico di Udine: Il racconto diventa viaggio tra storie di santi, tradizioni, orologi, giocattoli e atmosfere sognanti.

Per chi volesse fare un insolito viaggio durante le vacanze natalizie, Molino Rosenkranz attende bambini e famiglie al Museo Etnografico del Friuli, in borgo Grazzano a Udine. Appena varcata la soglia di Palazzo Giacomelli, singolari personaggi (lo spirito guida del museo, un pettirosso, un gatto e un musicista) saranno pronti ad accogliere i “viaggiatori” per condurli nelle sale del museo tra storie di santi, giocattoli, orologi, ghirlande, oggetti del passato, tradizioni, ricordi e piacevoli attese.

Dopo il debutto del 13 dicembre scorso, lo spettacolo itinerante “SSSsss…Ascolta!” viene riproposto domenica 28 dicembre, venerdì 2 e domenica 4 gennaio 2026 con tre turni per ogni data: alle 11.00 alle 15.00 e alle 16.30. Il viaggio – racconto dura circa un’ora, ma seguendolo e soprattutto ascoltandolo, si perde la cognizione del tempo e il museo diventa qualcosa di diverso e di vivo sia per chi non l’ha mai visitato, sia per chi già lo conosce.

Ad interpretare la drammaturgia di Luigina Battistutta, in scena ci sono Roberto Pagura che ha curato anche la regia, Chiara D’Agostini, Luca Maronese e il musicista Andrea Del Favero. I costumi sono realizzati da Carol Mosanghini.

La proposta di Molino Rosenkranz rientra nel programma “Doni di luce”, rassegna di eventi speciali promossa dai Civici Musei di Udine per celebrare il periodo più magico dell’anno all’interno del Museo Etnografico del Friuli e il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo.

Info, biglietti e prenotazioni (posti limitati) 0432 1272591 e 0432 1272920 – biglietterie.civicimusei@comune.udine.it. Partecipazione gratuita (previo biglietto ingresso museo, ridotto per famiglie e gratis per under 18. Tutto il programma della rassegna su: : https://www.civicimuseiudine.it/it/