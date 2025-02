Museo Joibe Grasse sul “banditismo”. Inaugurazione il 2 marzo 2025. Allieteranno la giornata il professore Angelo Floramo , Catine e il Duo Pasodoble

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 11:00 a Porpetto in via Volta n.10 inaugurazione del Museo “Joibe Grasse”. Il museo intende celebrare la più drammatica delle rivolte popolari insieme alle storie dei banditi di ogni tempo e luogo non è cosa da poco. Allieteranno la giornata il professore Angelo Floramo , Catine e il Duo Pasodoble 21 con la loro musica.