Museo verde di Miramare: Un patrimonio per il futuro

Il 7 marzo, con un convegno dedicato e una esposizione di progetti al MiraLab, saranno presentate le novità e le scelte per il futuro del Parco storico di Miramare. Il focus del dialogo sarà la rinascita del patrimonio verde di Miramare. Con gli attori di questa rinascita, si parlerà dei progetti già realizzati dall’Istituto, tra i quali la stazione meteorologica, la creazione dell’area compostabile, il censimento digitale arboreo. Sarà presentato anche il nuovo sito dedicato alla riqualificazione della Strada carrozzabile.

Nessuno, meglio di coloro che si prendono quotidianamente cura del Parco storico di Miramare, può presentare le novità che riguarderanno il giardino botanico di Massimiliano d’Asburgo nei prossimi mesi e nel futuro lontano. Saranno infatti Andreina Contessa, direttore del Museo storico e Giorgia Ottaviani, funzionario architetto responsabile del Parco, le protagoniste del convegno che si svolgerà dalle ore 11 del 7 marzo prossimo nella Sala del Trono in Castello. A loro il compito di introdurre e inquadrare le principali tematiche che troveranno rispondenza anche nel sito istituzionale di Miramare dove è stata creata una “area green” dedicata.

Come è stato recentemente anticipato dalla Direzione del Museo, nel 2024 saranno avviati importanti progetti nel Parco storico mentre altri sono già attivi. È ad esempio il caso dei provvedimenti presi nel Parco finalizzati a far fronte al cambiamento climatico che saranno illustrati al convegno dalla consulente agronoma Annachiara Vendramin, oppure del censimento digitale del patrimonio arboreo del Parco, di cui parlerà nel dettaglio il consulente agronomo Ivan Snidero. Sarà affidata a Ramon Pascolat dello studio Modland di Trieste l’illustrazione della parte architettonica dell’ambizioso progetto della “Riqualificazione e valorizzazione dell’antica strada carrozzabile del parco del Castello di Miramare con il restauro strutturale delle gallerie e il restauro botanico dell’area”, iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU, PNRR. L’obiettivo del piano è riqualificare l’antica strada carrozzabile per creare un collegamento storico tra il Parco, il Castello e la vecchia stazione ferroviaria di Miramare. Il progetto non si limita al restauro strutturale delle gallerie, ma abbraccia anche un’importante opera di restauro botanico nell’area circostante.

A conclusione del convegno, presso gli spazi del MiraLab, verrà inaugurata a cura di Bia, Beni Immateriali e Archivistici, l’esposizione temporanea dedicata al progetto della strada carrozzabile. L’esposizione offre l’opportunità di approfondire gli obiettivi e i dettagli del progetto e consente ai visitatori di esplorare le carte tecniche dei lavori per avere uno sguardo dettagliato sulle innovazioni implementate.

Parallelamente, sarà disponibile online il nuovo sito dedicato al progetto, progettato come un libro interattivo per tenere informati i visitatori sull’avanzamento dei lavori e sulle attività di progetto.

La partecipazione al convegno è gratuita ma, per l’elevato numero di richieste, è necessario prenotare scrivendo una email all’indirizzo eventi.miramare@cultura.gov.it. L’iscrizione si ritiene finalizzata al ricevimento della risposta.