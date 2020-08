Music System Italy: Protagonisti del nuovo concerto saranno Giampaolo Pretto, primo flauto all’Orchestra della Rai, e l’attore friulano Massimo Somaglino

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Un regalo. Un concerto con un maestro d'orchestra da quarant'anni tra i protagonisti della scena artistica italiana e internazionale affiancato da un attore conosciuto e apprezzato dal pubblico friulano e non solo. Music System Italy, il calendario di spettacoli musicali messo a punto da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli, arricchisce la propria offerta con un concerto in programma domenica 9 agosto alle 19 nella suggestiva cornice di Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo (Ud), annoverata tra le prime Ville venete in Friuli.

Protagonisti di questa insolita serata, realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Corno di Rosazzo, l’Ente Friuli nel Mondo e il Ducato dei Vini Friulani, saranno il flautista Giampaolo Pretto e l'attore Massimo Somaglino, impegnati l'uno nell'esecuzione integrale delle 12 Fantasie a flauto solo senza basso di Georg Philipp Telemann e l'altro nella lettura scenica di alcuni brani.

Pretto, dal 1986 ricopre il ruolo di primo flauto dell’Orchestra Rai e nei ruoli di solista, camerista e direttore d’orchestra ha calcato i più prestigiosi palcoscenici. Da sempre si misura con un repertorio che spazia dal barocco alle avanguardie e ha inciso decine di cd, tra cui spiccano l’integrale di Mozart con la European Union Chamber Orchestra, i brandeburghesi per Amadeus, il Concerto di Petrassi col Maggio Musicale Fiorentino, quello di Fedele con la Nazionale Rai, il Concierto Pastoral di Rodrigo con la Filarmonica di Torino, l’integrale debussiana per Warner. Ha tenuto inoltre gremite masterclass in flauto e musica da camera per primarie istituzioni quali il MusicaRivaFestival, l’Accademia Perosi, l’Accademia Chigiana e la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2000 al 2018 è stato docente dell’Orchestra Giovanile Italiana e dal 2016 è direttore principale dell’Orchestra Filarmonica di Torino.

Somaglino, attore, autore e regista teatrale, ha lavorato in Rai e in emittenti private come voice off per documentari e redazionali, nonché in tutti gli sceneggiati radiofonici prodotti dalla sede Rai per il Friuli Venezia Giulia dal 1990. Ha al suo attivo decine di spot pubblicitari locali e nazionali. Nella sua applaudita carriera ha ricoperto inoltre molti ruoli in altrettante produzioni.

Il concerto, come tutti gli altri proposti da Music System Italy, è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0432753568 o inviando una email all'indirizzo infopoint@colliorientalidelfriuli.it. Per maggiori informazioni: www.simularte.it