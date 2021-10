Musica, al via domani a Trieste 34^ edizione del premio Lilian Caraian 

Si rinnova l’appuntamento con il Premio Lilian Caraian, che festeggia quest’anno la sua 34^ edizione e finalmente può ripartire, dopo la lunga sospensione pandemica. Sarà l’occasione per ricordare ancora una volta, nel segno della musica cameristica, un’artista triestina polivalente e benemerita, Lilian Caraian, capace di eccellere nelle arti figurative, in campo musicale e nella poesia, ottenendo significativi risultati e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. L’edizione 2021 del Premio Caraian, dedicata alla Musica da Camera, sarà una vera e propria “anteprima” del Ciclo dei Concerti del Conservatorio Tartini che, dal 14 ottobre fino al mese di dicembre, riprenderanno in presenza, nella Sala Tartini di via Ghega a Trieste e in altre sedi cittadine. La 34^ edizione del Premio Caraian prenderà il via domani, lunedì 4 ottobre, alle 10 al Conservatorio di Trieste, come sempre per iniziativa della Fondazione Lilian Caraian in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, il Conservatorio Tomadini di Udine, con il sostegno del Rotary Club Trieste, del Soroptimist Club Trieste e della Fondazione Kathleen Foreman Casali. Anche quest’anno, il Premio vedrà la partecipazione di giovani musicisti, italiani e stranieri, legati al Friuli Venezia Giulia per nascita, residenza o studi compiuti in regione. La giuria è presieduta dal direttore d’orchestra Romolo Gessi, docente di musica da camera al Conservatorio Tartini, e composta dalla pianista Flavia Brunetto, direttrice del Conservatorio Tomadini di Udine, dalla Presidente della Fondazione Caraian Anna Rosa Rugliano e da Paola La Raja e Stefano Vezzani, docenti di musica da camera e d’insieme al Conservatorio di Trieste. Il Premio Caraian 2021 culminerà mercoledì 6 ottobre, alle 20.30 nella Sala Tartini, del Conservatorio di Trieste, nell’atteso Concerto dei Vincitori, aperto alla partecipazione del pubblico munito di Green Pass e documento di identità, previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, via email prenotazioni@conts.it – info tel 040 6724911 www.conts.it. Classe 1914, diplomata in pianoforte a Trieste nel 1934, Lilian Caraian perfezionò i suoi studi a Roma e a Parigi e fino al 1954 fu insigne concertista a livello internazionale. Dal 1952 al 1979 fu insegnante di Pianoforte presso il Conservatorio Tartini a Trieste e, con lascito testamentario, dispose la costituzione della Fondazione che incoraggia e premia i giovani particolarmente meritevoli nelle arti figurative e nella musica. La Fondazione Lilian Carian, inizialmente presieduta da Bianca De Rosa Di Giorgio, è attualmente guidata da Anna Rosa Rugliano e sin dal 1986 promuove concorsi dedicati alla musica e alle arti figurative. Molti sono stati gli artisti e i musicisti di valore che hanno partecipato alle varie commissioni giudicatrici e numerosissimi i giovani concorrenti premiati dalla Fondazione nel corso dei suoi anni di attività. Nell'ambito musicale, la Fondazione Caraian ha indetto concorsi per pianoforte, flauto, composizione, musica da camera, canto, direzione d'orchestra, pianisti collaboratori e maestri di palcoscenico, chitarra, violino, oboe, clarinetto,fagotto, organo, jazz, percussioni, ottoni, contrabbasso e violoncello.