Muzzana sabato 14 ottobre presenta l’Orto sociale

Uno spazio nuovo rivolto a tutta la comunità, non solo per sperimentarsi nella coltivazione ma per vivere l’inclusione e la socialità aprendosi ad un ampio ventaglio di attività. Il Comune di Muzzana del Turgnano e la Cooperativa sociale Itaca, con il contributo di Fondazione Friuli, annunciano la presentazione dell’Orto sociale di Muzzana, ed estendono l’invito a partecipare a tutti i cittadini e le cittadine di ogni età. “Una mattinata nell’Orto sociale” è l’evento previsto sabato 14 ottobre alle 9.30 nell’area parrocchiale di vicolo di Sopra al civico 9. L’appuntamento prevede alle 9.30 gli interventi di saluto istituzionali, la presentazione alla comunità del nuovo spazio e la colazione servita dagli studenti dello Ial di Latisana. Alle 10.30 laboratori per bambini a partire dai 3 anni di età, con giochi da tavolo per i più grandi e divertimento per tutti. Alle 12 la conclusione con il momento conviviale e comunitario per eccellenza, la pastasciutta alpina a cura del Gruppo Alpini Muzzana del Turgnano. Sono consigliati un telo o una coperta per accomodarsi sul prato. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.