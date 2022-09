Un anello di benessere a 1400 metri d’altitudine? A Malga Pura lo si può percorrere e poi lasciarsi rapire dai sapori

A Malga Pura (Ampezzo) si può percorrere un anello di benessere, godendosi il fresco, alcuni scorci paesaggistici che lasciano letteralmente senza fiato, il tutto immersi nella natura incontaminata di una delle zone più belle del Friuli. Davanti alla Malga, infatti, un percorso si inerpica tra il pascolo delle mucche, il bosco, panorami da lasciare senza fiato, il tutto poi risale verso il passo e ritorna alla Malga. Un modo per godersi la montagna a 1400 metri d'altitudine e poi lasciarsi andare alle coccole culinarie che la Malga propone. Già, perchè se la camminata e i panorami valgono la fatica, il pasto in malga rappresenta, senza ombra di dubbio, la giusta conclusione di una giornata all'aria aperta, un momento conviviale di alto livello. Oltre ai salumi a KM0, infatti, si possono trovare i formaggi prodotti in loco, i gustosi gnocchi di ricotta, rigorosamente fatti in casa, così come il gulash con polenta o il formaggio alla piastra. Per concludere, poi, strudel e sfoglie con crema pasticcera rappresentano un must. La struttura offre, inoltre, delle camere con bagno privato, per poter riposare e godere al meglio delle opportunità che Malga Pura offre, a cominciare dalla tranquillità notturna che poi sfocia in una colazione a livello di tutta la bellezza che la circonda.