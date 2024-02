Nasce a Pordenone “Interesse Pubblico” nuova associazione politico-culturale. Domani la presentazione

Mauro Capozzella attuale coordinatore provinciale del Movimento 5Stelle del pordenonese ed ex capogruppo in consiglio regionale dello stesso Movimento presenta sabato 10 febbraio alle ore 11 al caffè Municipio a Pordenone la neonata associazione di promozione sociale INTERESSE PUBBLICO che lo vede fra i soci fondatori. “Interesse Pubblico è una organizzazione di volontariato e svolge attività di carattere culturale di alto livello con produzione e cessione di proprie pubblicazioni sia a terzi che ai propri associati oltre a fornire consulenza di vario genere a vario livello e campi di competenza – dice Capozzella -. Intendiamo diffondere cultura socio-politica e dare vita ad una piazza virtuale e in presenza dove ciascuno possa, grazie ad incontri con esperti del settore, arricchire il proprio patrimonio conoscitivo e contribuire al perseguimento di quello che definirei l’obiettivo più ambizioso di Interesse Pubblico, ossia elaborare un modello alternativo di informazione e fruizione di interessi in vari campi”. In particolare l’ormai difficile rapporto fra i cittadini e i loro diritti fondamentali inevitabilmente “rende necessario riconsiderare il ruolo che le Istituzioni stanno assumendo – prosegue Capozzella -.Interesse Pubblico, che già annovera fra i suoi soci personalità di alto spessore in vari campi di competenza professionale, cerca di garantire uno spazio di parola a tutti coloro che vogliano proporre un modello alternativo di società”.