Nasce Confimi Fvg, associazione di industriali e affini. Fondatori: Fulchir, Soldati, Moretton e Raggi. Belviso sarà direttore generale

Sta destando una certa sorpresa e incredulità e non solo nel mondo imprenditoriale, la notizia della nascita anche in Fvg di una nuova sigla di rappresentanza imprenditoriale. La sorpresa non è tanto, o meglio non è solo, perchè potrebbe essere elemento di ulteriore confusione nel già complicato mondo delle realtà industriali di questa regione ormai divisa e non solo territorialmente, in due, ma per i nomi dei "fondatori” di questa costola locale di Confimi industria. Ma spieghiamo innanzitutto cosa è Confimi, acronimo asimmetrico di Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, si tratta di una sigla nata nazionalmente poco meno di 10 anni fa per iniziativa dell'imprenditore metalmeccanico di Bergamo Paolo Agnelli e che in questi anni dalla fondazione ha raccolto un buon numero di associati, piccoli industriali evidentemente scontenti della gestione di Confindustria e meno che mai della sua sorella minore Confapi considerati rei di non difendere efficacemente gli interessi della categoria.

Un malcontento che evidentemente esiste anche in Fvg, questo è innegabile, come hanno dimostrato le recenti vicende interne a Confindustria e palesate anche dal fatto che la notizia della nuova associazione è stata data con scarsissimo rilievo dal Messaggero Veneto, anche se i nomi, non ci fosse stata di mezzo anche se solo indirettamente Confindustria, avrebbe solleticato ben altre argomentazioni. Come accennato sono appunto i nomi che sono emersi e che ci sono stati indirettamente confermati da alcuni “no comment” che valgono come una risposta. Così come coniglio dal cilindro del prestigiatore nasce Confimi Industria Fvg, costola di Confini nazionale che ironia della sorte a sede a Roma in via Tagliamento. La branca regionale Fvg vede un organigramma di tutto rispetto, ma, anche se sfuggono per ora certi collegamenti, l'unico filo che sembra legare quasi tutti i soggetti, è la frequentazione, in ruoli diversi, con le aule dei Tribunali e degli uffici del fisco. Così si viene a sapere che presidente sarà l'avvocato Annamaria Mihcich, vicepresidente vicario Carlo Fulchir (le cui allegre scorribande imprenditoriali sono più che note) e la figlia Eva, posta al vertice delle donne dell'associazione, Mentre altri vicepresidenti saranno Franco Soldati, attuale presidente dell'Udinese Calcio, con il figlio Federico (come presidente dei giovani). Ai vertici anche Mario Raggi, presidente della Net, l'ex consigliere regionale Gianfranco Moretton e il commercialista Giulio Marchesini. Ciliegina sulla torta, come Direttore generale, Marco Belviso, il blogger titolare de Il Perbenista che da qualche giorno ha annunciato la chiusura o “vendita” del suo portale web. Auguriamo quindi buona fortuna a questa nuova iniziativa che secondo quanto è scritto nel portale della sede nazionale “nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese e vuole essere “la voce” degli imprenditori. O almeno di quelli che non si sentono più rappresentati dalle "Confindustrie".