Nasce a Udine il Comitato “La voce del silenzio”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Oggi 7 novembre è nato a Udine il comitato spontaneo "La voce del silenzio". E' costituito da un gruppo di donne già impegnate nel campo sanitario e del volontariato, la Referente e coordinatrice è Sabrina Colasanzio, la vice coordinatrice Seye Ngouye, collaborano Elisa Lombardi, Rita Di Rienzo. Il comitato non ha fini politici e vuole dar voce a tutti e cittadini di Udine e provincia che sono coinvolti direttamente ed indirettamente nel mondo sanitario. "Le riforme della sanità che si sono susseguite negli anni in Friuli Venezia Giulia hanno inevitabilmente provocato di volta in volta numerosi cambiamenti all'interno delle strutture Ospedaliere e del territorio in questo momento di forte pressione tra le la gestione dell'emergenza al covid-19 è tutta l'attività ordinaria rimasta in sospeso" si legge in una nota del neonato comitato. Ai professionisti della sanità che sono impegnati in prima linea, si richiede grandi sforzi, a loro va il plauso e la riconoscenza. Il comitato ha cuore il buon funzionamento delle liste d'attesa, l'efficienza delle funzioni dell'ospedale Santa Maria della Misericordia e dell'assistenza domiciliare. Lo scopo è di contribuire al sostegno della sanità di Udine". "Il comitato si propone di far da tramite e di dare risonanza al cittadino che soffre per i disservizi sanitari cercando il dialogo con chi di competenza per camminare insieme ed arginare le lacune. Oggi che i numeri del covid-19 continuano a salire, e che tutte le attenzioni sono focalizzate su questo particolare avvenimento, noi ci chiediamo chissà cosa fanno le altre malattie durante il covid-19. Chissà se le liste d'attesa si sono allungate. Chissà se le visite mediche sono state rimandate. Chissà se gli esami specifici per ciascuna malattia sono stati differiti". Tutte domande retoriche alle quali possiamo già rispondere come FriuliSera dato che è chiaro che il sistema sanitario del Fvg è alle corde e che vi sono precise responsabilità politiche nel presente, ma anche nel passato, se pur con diversa misura e che come giornale continuiamo ad evidenziare dando voce critica a chi queste cose denuncia da tempo e trova poca, se non nulla, risonanza nella stampa che come è noto nella nostra regione è molto legata alle bandiere che sventolano sulle sedi istituzionali.

Il neo costituito comitato chiede di farsi conoscere "attraverso la pagina Facebook dove ci saranno tutti i riferimenti", anche se per dovere di cronaca non è chiaro quale sia il riferimento Facebbok dato che di "voce del silenzio" su facebook ve ne sono sono molti ovviamnete per via della splendida canzone con quel titolo......