Nasce “Foresta Legno FVG” all’ISIS Solari di Tolmezzo. Inaugurata la quinta Innovation Platform

Dopo Manzano, Brugnera e le due di Udine, il Cluster Legno Arredo Casa con l’Isis Solari inaugura a Tolmezzo la quinta Innovation Platform della regione. Si chiama “Foresta Legno FVG” ed è stata realizzata presso l’ISIS Solari grazie al supporto degli enti cofondatori Carnia Industrial Park, Comunità di montagna della Carnia, Confartigianato Udine, Confindustria Udine, AIBO, Legno Servizi/Cluster Forestale FVG. La neonata Platform, presentata venerdì mattina alla presenza dei rappresentanti istituzionali e politici, porta nuovo valore al laboratorio del Solari, già dotato di macchinari per la lavorazione del legno acquisiti e ora ulteriormente qualificato come centro di formazione dedicato alla prima filiera del legno.

“Il territorio ha dimostrato la forza del settore foresta-legno dell’area montana, riconosciuto come strategico e importante – commenta Carlo Piemonte, direttore generale del Cluster -, ed avere la rappresentanza completa dei cofondatori alla cerimonia di apertura attesta la coralità del progetto. Abbiamo assistito al completo restyling del laboratorio, non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale, grazie all’arrivo del nuovo potente aspiratore, molto apprezzato sia dagli studenti che dai docenti”.

Tolmezzo è un tassello che completa il percorso avviato nel 2020 per lo sviluppo di una rete regionale di Innovation Platform dedicate alla crescita professionale e alla diffusione della cultura tecnica del settore. “Da Manzano a Brugnera, passando per Udine, si arriva oggi a Tolmezzo, a dimostrazione che i grandi progetti si possono affrontare solo facendo sistema e, in questo senso, le Platform sono ormai un emblema nazionale ed europeo del settore legno-arredo – sottolinea Edi Snaidero, presidente del Cluster regionale -. Dobbiamo puntare a creare interesse e attrazione verso il nostro settore, uno tra i più importanti del Fvg e pilastro anche a livello nazionale: siamo infatti la terza regione d’Italia”. Apprezzamento per il progetto è stato espresso, tra i vari ospiti che hanno preso la parola alla cerimonia, anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini, in rappresentanza della Regione insieme a Bassi.

Manuela Mecchia, dirigente scolastica dell’ISIS Solari, ha sottolineato che la Platform è una tappa di un lungo cammino iniziato nel 2004 che coinvolge tanti attori: “Se si fa comunità, si riescono a raggiungere obiettivi importanti. Siamo rimasti, insieme a Brugnera, gli unici presìdi per la formazione in questo campo: se riuscissimo ad ottenere, come speriamo da tempo, una struttura convittuale che accogliesse studenti fuori sede, evitando i disagi attuali, potremmo diventare un vero punto di riferimento regionale per il settore. Abbiamo docenti entusiasti, un solido background, le imprese e il Cluster al nostro fianco: questo ci dà la forza per andare avanti con il progetto e pensare anche a nuove iniziative importanti iniziative specificatamente per il settore forestale”.