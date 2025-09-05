Nasce in Friuli Venezia Giulia il Circolo dei Giovani Socialisti “Cesare Pozzo”

È stato ufficialmente costituito il Circolo della Federazione dei Giovani Socialisti (FGS) del Friuli Venezia Giulia, intitolato a Cesare Pozzo, figura simbolica del socialismo delle origini, ferroviere, autodidatta e fondatore delle prime esperienze mutualistiche dei lavoratori in Italia.

La nascita del nuovo circolo segna un importante ritorno della gioventù socialista organizzata in una regione dalla forte tradizione democratica e popolare, rimasta per troppo tempo priva di una presenza strutturata dei giovani socialisti.

La fondazione è il risultato del lavoro di Giuseppe Maria Toscano, nominato commissario regionale dal Segretario Nazionale della FGS, Niccolò Musmeci, con l’obiettivo di ricostruire un presidio giovanile capace di riportare in Friuli Venezia Giulia le istanze dei giovani socialisti. Toscano ha guidato un percorso di ascolto e organizzazione che ha portato alla formazione di un gruppo attivo di giovani motivati, radicati nei territori e determinati a impegnarsi in prima persona.

L’intitolazione a Cesare Pozzo non è casuale: il circolo si richiama a una tradizione politica fondata sulla dignità del lavoro, sull’emancipazione sociale e sull’autorganizzazione dal basso. In un tempo segnato da diseguaglianze crescenti e da una crisi di rappresentanza delle nuove generazioni, il circolo “Cesare Pozzo” intende essere uno spazio aperto di elaborazione politica, militanza e formazione, al servizio di una visione alternativa di società.

“Riscoprire il socialismo significa restituire senso alla politica, voce ai giovani e dignità a chi oggi non ha potere”.