Natale 2025: Al via “Regalo sospeso” UNICEF – Clementoni. Regali a oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e case-famiglia in Italia

Torna anche quest’anno l’iniziativa del “Regalo sospeso” realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con CLEMENTONI favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.

Testimonial UNICEF d’eccezione Giulia Salemi che ha realizzato alcuni scatti fotografici scaricabili qui e che parteciperà a una consegna speciale in un ospedale a Milano.

“In quattro anni di attività di ‘Regalo sospeso’ abbiamo raggiunto quasi 10.000 bambini ospiti in ospedali e in case-famiglia in Italia e tanti bambini che nel mondo hanno beneficiato degli aiuti dell’UNICEF. Il valore dei “Regali sospesi” non è solo materiale, ma anche simbolico perché fa felici i bambini due volte: coloro che, negli ospedali e in case-famiglia, ricevono la scatola e coloro che ricevono gli aiuti dell’UNICEF nei paesi in emergenza” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Voglio ringraziare Clementoni, che ci consente di realizzare un’iniziativa nata e pensata dal gruppo dei giovani volontari Younicef e tutti i volontari dell’UNICEF, cuore pulsante della nostra organizzazione. Un ringraziamento speciale anche a Giulia Salemi, da tempo vicina all’organizzazione, per aver deciso di prestare il suo volto per questa campagna.”

“Siamo felici e orgogliosi di essere al fianco di UNICEF Italia in un impegno che, anno dopo anno, cresce e si arricchisce. Questa collaborazione ci ha permesso di regalare un sorriso a migliaia di bambini che affrontano situazioni di difficoltà, in Italia e nel mondo. Per chi, come noi, dedica la propria ricerca a comprendere il valore educativo e significativo del gioco, il “Regalo sospeso” rappresenta una sintesi perfetta di ciò in cui crediamo: la capacità di un semplice gesto di trasformarsi in un’esperienza che lascia un segno. Ogni cofanetto che consegniamo è il risultato di un percorso fatto di studio, ascolto e responsabilità, perché sappiamo che dietro quel dono c’è molto più di un momento di gratificazione.” — Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata e Area Test, Clementoni.

Nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni, in particolare, nelle città di Napoli, Ancona, Milano, Roma.

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.