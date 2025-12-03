Natale 2025: tornano i regali solidali dell’UNICEF per sostenere i bambini colpiti dalla malnutrizione

Natale 2025 – Tornano per Natale i Regali solidali dell’UNICEF per sostenere i programmi di lotta alla malnutrizione infantile, che compromette la sopravvivenza, la crescita fisica e lo sviluppo cerebrale dei bambini.

“Nel mondo sono oltre 150 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione cronica e 42,8 milioni quelli colpiti da malnutrizione acuta. Conflitti, shock economici, fenomeni climatici estremi, sfollamenti forzati e tagli ai finanziamenti hanno continuato a determinare l’insicurezza alimentare e la malnutrizione in tutto il mondo, con impatti catastrofici su molte delle regioni più vulnerabili” – ha dichiarato Nicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia. “I fondi raccolti con i Regali solidali UNICEF contribuiranno a donare alimenti terapeutici, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, aiutando i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze.”

Sono molte le idee dell’UNICEF per Natale, a partire da un’offerta minima di 4 euro è possibile regalare: il grembiule da cucina per bambini; da 5 euro: il set formine per biscotti, le decorazioni in legno, il blocchetto post.it, le penne glitter, la tracolla in cotone, la candela alla vaniglia, i pastelli cancellabili, la bandana e l’astuccio multicolor, l’agenda perpetua, la carta regalo; da 7 euro: la tazza UNICEF nera, il porta merenda; da 10 euro: i biglietti di Natale – con diversi soggetti, il profumatore per ambienti, il doudou nanna elefantino, la mini jeep dell’UNICEF, la penna silver con astuccio; da 12 euro: l’orso peluche con t-shirt; da 15 euro: la borraccia in acciaio, l’orso peluche con bandana e la pallina di Natale in vetro, il regalo più amato della collezione natalizia che ogni anno viene proposta in nuove tonalità e fantasie, divenuta un articolo da collezione per i donatori UNICEF; da 20 euro: lo zaino richiudibile.

È inoltre disponibile la linea di articoli dedicata alla Pigotta che comprende regali con offerta minima a partire dai 3 euro fino ai 20: portachiavi, calendario dell’avvento, il gioco memory, il gioco domino e l’intramontabile Pigotta.

Recandosi presso le sedi dei Comitati locali UNICEF o negli eventi di piazza che si terranno a ridosso di Natale in tutta Italia, sarà possibile scegliere fra le diverse idee regalo, con un’offerta minima compresa fra i 3 e i 20 euro – a seconda dell’articolo scelto.

Per trovare la sede UNICEF più vicina vista il sito http://www.unicef.it/comitati-locali/