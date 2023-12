Natale a Paderno, la festa domenica prossima 17 dicembre

Tutto pronto a Paderno di Udine per la 24esima edizione del Natale a Paderno in programma domenica prossima 17 dicembre. L’iniziativa totalmente gratuita è realizzata grazie al contributo dei commercianti ed esercenti della zona, della Banca di Udine e del Comune di Udine.

L’appuntamento prevede un ricchissimo programma realizzato con la collaborazione della Parrocchia di Sant’Andrea di Paderno, della sezione Afds di Paderno, del gruppo Amatori Calcio Ancona Due, dell’Università della Terza Età di Udine, della Associazione Radio Magica Academy, di Coccinelle Rosa APS, Associazione Musicologi, di Zio Pino Baskin e Radio Gioconda.

Nel grande cortile parrocchiale di via Piemonte ad accogliere i più piccoli i loro accompagnatori ci saranno conferme e qualche simpatica novità. Novità assoluta di quest’anno sarà il raduno di tricicli muscolari U6 per i giovanissimi che, coordinati dal gruppo giovani della Pro Loco di Paderno, potranno ritrovarsi e esibirsi in sella ai loro “Bolidi a Pedali”. Il programma prevede poi l’esposizione dei Presepi realizzati dalle scuole cittadine, il mercatino dei lavoretti di Natale, Escape Room, esposizione e laboratorio di Mosaico a cura di Radio magica Academy, coloratissimi scivoli gonfiabili a disposizione gratuita dei bambini, attività mattutina di animazione con il Ludobus del Comune di Udine.

A queste attività mattutine si aggiungerà l’allestimento dell’abete natalizio collocato della locale Afds in piazza Paderno

Altrettanto ricco il programma pomeridiano con distribuzione di bibite calde e dolci tipici tra giochi e intrattenimento a cura di Coccinelle Rosa Aps, le note musicali natalizie degli zampognari a cura di Musicologi e l’arrivo di Babbo Natale che come da tradizione regalerà a tutti i bambini presenti un simpatico regalo e l’opportunità di vincere un viaggio in treno a Genova con soggiorno in albergo e con visita al gigantesco Acquario.