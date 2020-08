Nato a Udine l’ Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Presentato oggi a Udine presso sala riunioni della libreria"Friuli" l' Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. Principali scopi dell'Osservatorio sono:

- valorizzare, fornendo sostegno e servizi ai cittadini, alle associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta alle corruzioni, ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, e di educazione alla legalità;

- favorire la nascita di un collegamento stabile tra le associazioni, gli enti e gli altri gruppo che perseguo gli stessi scopi, ecc...

- raccogliere segnalazioni, documentazioni, testimonianze e richieste di aiuto trasmettendo tempestivamente agli uffici preposti dello Stato le informazioni raccolte e tutelando il riserbo delle fonti;

- realizzare progetti, collaborazioni e consulenze con Enti pubblici, scuole e/o privati al fine di promuovere conferenze, incontri, presentazione di libri, coinvolgendo artisti e video volte a raggiungere nell'azione di sensibilizzazione civile, culturale e morale il maggior numero di persone.

L'iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo promotore di una decina di persone dell'area dell'udinese da sempre impegnate sui temi della legalità con particolare riferimento alla difesa dell'ambiente che hanno ritenuto urgente e non rinviabile, la necessità di costituire l'osservatorio attraverso la creazione di un'associazione di volontariato denominata appunto "Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G."con sede provvisoria a Premariacco. Questa esigenza è nata anche sulla falsariga di strutture similari, quali - L'osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso del prof. Enzo Guidotto di Castelfranco Veneto e il Centro documentazione e di inchiesta della criminalità del Veneto, realtà con le quali, spiegano gli organizzatori abbiamo avviato rapporti di collaborazione e scambio di informazioni.

A spiegare la genesi dell'iniziativa è stato Marino Visintini ambientalista che da decenni si batte in difesa del territorio e contro l'illegalità che spesso accompagna alcune iniziative. In qualità di referente del gruppo Visintini a fatto appello a quanti nella società civile hanno a cuore il territorio di aderire all'iniziativa che già può far valere l'adesione anche di professionisti che potranno dare importanti contributi in termini di conoscenze alle attività dell'osservatorio che vuole avere anche lo scopo di diventare memoria storica della battaglie ambientali degli ultimi decenni attraverso la raccolta e catalogazione di documenti, inchieste giornalistiche e testimonianze che potranno essere messe a disposizione di ricercatori, giornalisti o semplici cittadini che, magari per età, non hanno vissuto alcuni periodi anche epici di battaglie in difesa dell'ambiente magari nel proprio comune. Chi volesse avere maggiori informazioni o volesse aderire all'inziativa può rivolgersi via mail a marinovisintini@gmail.com o telefonicamente al 389 8066350