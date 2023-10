Naturalmente Artigianato, la mostra-mercatino di Brugnera a Villa Varda ospiterà ben trentasei espositori

Naturalmente Artigianato raddoppia: in occasione della tappa autunnale, la mostra-mercatino di Brugnera inviterà ben trentasei espositori rispetto ai venti dell’evento di settembre. “È il massimo che abbiamo intenzione di raggiungere: vogliamo che la manifestazione proponga una selezione curata e di livello dell’artigianato locale e non si trasformi in una fiera” ha fatto sapere l’organizzazione. “Ma poiché la tappa invernale e quella autunnale si terranno nel Canevon della Villa, abbiamo deciso di sfruttarne l’intera ampiezza”. Il Sacro Tiglio ha annunciato per il 29 ottobre dalle 10 alle 18.30 la prossima data dell’appuntamento che da ormai un anno e mezzo, ogni ultima domenica del mese, attira migliaia di visitatori nel Parco di Villa Varda. Fondamentali per la riuscita dell’evento anche gli sponsor e le collaborazioni, che aumentano di tappa in tappa. In ottobre oltre al patrocinio dell’amministrazione comunale e all’Ortofloricoltura Celotto di San Cassiano di Livenza, che creerà un allestimento floreale a tema autunnale, parteciperanno anche la tipografia Jafet, che realizzerà i flyer promozionali, e il panificio Lucchese, che supporterà l’evento fornendo delle lunch box per gli espositori.

Il 29 ottobre verrà anche pubblicato online il nuovo sito web dell’associazione: sul portale verranno riassunte le attività e le iniziative principali organizzate dal Sacro Tiglio e ci sarà una sezione dedicata alla possibilità di entrare a far parte del team e portare nuovi contenuti. Nel frattempo, l’associazione sta già lavorando per la tappa invernale, con qualche anticipazione che è già trapelata: si svolgerà il 3 dicembre e saranno presenti un laboratorio per bambini a tema natalizio e Babbo Natale. Il Sacro Tiglio ha anche cominciando un percorso di avvicinamento alle scuole per trasformare Naturalmente Artigianato in un progetto didattico, con l’idea di avviare, nel corso delle prossime tappe, dei contest rivolti agli studenti dell’Ipsia e delle scuole medie di Brugnera.