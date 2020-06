Nature inPhoto 2020: Il 6 giugno Cerimonia di Premiazione online

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La Cerimonia di Premiazione di NATURE inPhoto si svolgerà online sabato 6 giugno alle 11.00. Grande attesa per conoscere la classifica delle tre sezioni del concorso Popolo Alato, Paesaggio e Wildlife. Saranno anche premiate le immagini che hanno partecipato a "Boschi, fiume, laguna”, concorso tutto dedicato allo straordinario territorio che si specchia fra la laguna di Marano Lagunare ed i boschi di Muzzana del Turgnano.

L’edizione 2020 del Concorso fotografico NATURE inPhoto, promosso dai comuni di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano, ha visto la partecipazione di oltre cento appassionati di fotografia e professionisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, confermando l’importanza che questo evento riveste nel mondo della fotografia.

Delle prime cinquanta immagini selezionate dalla giuria composta da Pierluigi Rizzato, (fotografo /Direttore Dip.Esteri FIAF), Pietro Greppi (direttore di "La Rivista della Natura”), Luciano Piazza (fotografo naturalista), Roberto Zaffi (fotografo naturalista) e Rosella Zentilin (docente arti visive), dieci sono le immagini che attendono di conoscere la classifica finale. Sono previsti i seguenti premi non cumulabili: il vincitore assoluto si aggiudicherà € 1.000,00 di premio e le tre categorie rispettivamente € 500,00 (1° classificato), € 300,00 (2° classificato), € 200,00 (3° classificato).

In questi giorni il ricco sito internet e la sempre aggiornata pagina facebook del concorso ha pubblicato tutte le immagini finaliste ed ha presentato gli autori delle fotografie giunte in finale.

Ricordiamo che il concorso NATURE inPhoto, creato per una platea internazionale, senza limiti di età, vedrà premiare, oltre il vincitore assoluto, anche le foto di tre precise

categorie: Wildlife, Il Popolo Alato e Paesaggio.

Nella stessa Cerimonia di Premiazione, che quest’anno per motivi emergenziali si terrà online (lo ricordiamo, sabato 6 giugno alle ore 11.00, in diretta streaming sulla pagina social del concorso https://www.facebook.com/NatureInPhotoCF/ e sul canale YouTube di FvgTech https://www.youtube.com/channel/UC2lW_gNxhgtqE8s-WSP5Buw , grazie alla supervisione di Stefano Buian - Soul Coworking Servizi - e Gabriele Gobbo - FVG Tech, che modererà tutti gli interventi), si premieranno anche le tre migliori fotografie del concorso territoriale "Boschi, fiume, laguna” tutto dedicato allo straordinario territorio che si specchia fra la laguna di Marano Lagunare ed i Boschi di Muzzana del Turgnano.

Dopo i saluti del sindaco di Muzzana del Turgnano Erica Zoratti, del sindaco Mauro Popesso e del vicensindaco Sandro Ceccherini di Marano Lagunare, Glauco Vicario, ideatore del concorso e responsabile delle Riserve Naturali di Marano, Sandro Martingano, consigliere di Marano Lagunare, Roberto Zaffi e Luciano Piazza, giurati, condurranno la cerimonia svelando i nomi dei vincitori, che interverranno online, raccontando tutte le informazioni per realizzare le immagini vincitrici.