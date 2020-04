Nature Inphoto 2020: le immagini della natura testimonianze digitali di un mondo in trasformazione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nonostante l’emergenza sanitaria che sta in questo momento modificando le nostre abitudini sono stati oltre 100 agli appassionati di fotografia e professionisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, che alla scadenza del 5 aprile si sono iscritti al Concorso di fotografia naturalistica Nature inPhoto 2020 promosso dai comuni di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano confermando l’importanza che questo evento riveste nel mondo della fotografia.

La partecipazione in termini numerici e di qualità delle opere inviate dimostrano l’espansione della fotografia naturalistica che in questi ultimi anni, oltre ad un gran numero di fotografi professionisti, registra una forte attrazione per un vasto numero di persone, soprattutto richiamate dalle tematiche ambientali, aiutate dalla tecnologia digitale in grado di catturare negli scatti la luce e i particolari in modo sorprendente.

Sarà ora la giuria qualificata che si riunirà “a distanza” per selezionare e validare le 50 immagini, che verranno pubblicate sul sito www.natureinphoto.com, dalle quali saranno poi scelti gli scatti che si aggiudicheranno il monte premi di oltre Euro 4.000,00.

Il programma relativo alla premiazione pubblicato sul regolamento del concorso subirà inevitabilmente delle modifiche per gli effetti causati dell’emergenza tutt’ora in corso.

I comuni di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano organizzatori del concorso, ringraziano fin d’ora tutti i partecipanti nella speranza che attraverso il concorso Nature inPhoto si possa far conoscere a livello internazionale questo territorio che rappresenta uno dei paradisi ambientali e avifaunistici della regione Friuli Venezia Giulia.