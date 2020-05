Nave lazzaretto, un infermiere professionale in pensione in pensione lancia da Udine una petizione

E' una questione di civiltà, di umanità, prima ancora che di salute pubblica.

Un infermiere professionale in pensione che risiede a Udine ha lanciato una petizione contro l'idea della nave lazzaretto che dovrebbe arrivare a Trieste per "ospitare" gli anziani reduci dal Covid-19. Come ogni cittadino, spiega il promotore della petizione, seguo con grande attenzione l’emergenza Coronavirus e in particolare sono molto preoccupato per la cosiddetta "nave-ospedale" che dovrebbe stazionare nel porto di Trieste e che, nelle intenzioni di chi propone questa discutibile soluzione, dovrebbe ospitare fino a 168 anziani provenienti dalle case di riposo della città. La Gnv Allegra pare sia ancora ferma nel porto di Napoli e attenda il via libera da parte della Protezione civile nazionale a cui la Regione FVG avrebbe chiesto di coprire i costi: si parla di un impiego compreso tra i 700 e i 900 mila euro al mese. Ma al di là della spesa, non convince assolutamente il fatto che questa possa essere la soluzione migliore per i nostri anziani. Stiamo parlando dei nostri genitori, dei nostri nonni, di persone che con grandi sacrifici hanno fatto la storia sociale, economica e culturale del Friuli Venezia Giulia, donne e uomini che hanno il diritto di essere curati con tutti i mezzi e le forze a disposizione, ma soprattutto con dignità: "parcheggiarli" su una nave ormeggiata in un molo "nascosto" significherebbe lasciarli soli nel momento più delicato e difficile. Per questo ho deciso di lanciare una petizione sul sito change.org https://www.change.org/p/ presidente-friuli-venezia- giulia-massimiliano-fedriga- coronavirus-in-fvg-no-alla- nave-ospedale-a-trieste-per- gli-anziani-delle-case-di- riposo ), rivolta al Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Le persone anziane positive al COVID-19 che dalle case di riposo di Trieste dovrebbero essere trasferite su questo traghetto, dovrebbero invece accolte in strutture tipo "Alberghi-Covid" o simili e non anguste cuccette. Si tratta di persone fragili, il più delle volte con alterazioni cognitive come la demenza e/o con alterazioni della deambulazione, che potrebbero avere peggioramenti della loro qualità di vita negli spazi ristretti e nei labirinti di una nave che non nasce certo come una vera nave ospedale.