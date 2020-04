Nave ospedale a Trieste. Zalukar: qualcuno pensa agli anziani più fragili? Honsell: “preoccupato da una tale ipotesi”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Intanto che si parla e discute gli anziani ospiti delle case di riposo continuano a infettarsi e i più "fragili" a morire, perchè il virus non aspetta". Si apre così una nota del consigliere regionale Walter Zalukar sulla questione della nave lazzaretto che si vorrebbe fare approdare a Trieste per ospitare i positivi al Covid-10. "Gli alberghi di Trieste potevano ospitarli fin da subito offrendo una qualità logistica e residenziale senz’altro migliore di un traghetto varato nell’altro secolo. Invece hanno lasciato gli anziani ad infettarsi quando erano pronte alternative immediate e certamente a costi minori, e con soldi che restavano a Trieste. Invece sono stati imposte agli albergatori triestini condizioni capestro, tanto la decisione era già presa. Le cabine delle navi, in particolare dei traghetti, presentano usualmente dimensioni assai limitate, con il locale bagno in proporzione, e presumibilmente con rumore di fondo perenne e vibrazioni. Muoversi su una nave, soprattutto per anziani con disturbi cognitivi non pare agevole e presenta rischi non trascurabili, né è pensabile di chiudere a chiave la porta delle cabine. In caso di intervento di emergenza e trasporto in ospedale le operazioni di soccorso all’interno di una nave non sono agevoli, soprattutto se i pazienti sono barellati. Quando, tanti anni fa, lavoravo al 118 ricordo gli interventi su nave tra quelli i più impegnativi, di solito ci davano una mano i VVF. Il 19 aprile avevo fatto un'interrogazione alla Giunta regionale ponendo i problemi sopra esposti, che credo di non poco conto e urgenti. Nessuna risposta. Nessuna marcia indietro. Eppure è intuibile la grande sofferenza che patiranno i nostri anziani costretti a (sopra)vivere per mesi nella cabina di una vecchia nave".

Sul medesimo argomento parla anche il consigliere di Open Fvg Furio Honsell: "Apprendo oggi dalla stampa che l’ipotesi della ‘nave ospedale’ per il trasferimento di circa 150 pazienti positivi al Covid 19 risulta ancora in piedi. Sono ormai passati circa una decina di giorni da quando si è scoperto, sempre dalla stampa, dell’esistenza di questa possibilità e da allora, nonostante le numerose sollecitazioni giunte all’Assessore Riccardi, noi Consiglieri regionali non abbiamo ricevuto alcun chiarimento in proposito.” Esordisce così il Consigliere di Open Sinistra Fvg Honsell sulla questione della “nave ospedale” che potrebbe ospitare alcuni pazienti positivi al Covid-19.

“Non nascondo di essere piuttosto preoccupato da una tale ipotesi. Tutti ricordiamo come furono proprio le navi, a causa di sistemi di ventilazione poco adatti a gestire virus, a costituire i primi tragici focolai dell'epidemia. Il totale silenzio ufficiale da parte dell’Amministrazione regionale e dell’Assessore Riccardi circa questa situazione e non rispondere prontamente alle perplessità (che condivido totalmente) esposte dai miei colleghi all’Assessore trovo sia una mancanza di rispetto del ruolo che ricopriamo. Forse Riccardi dimentica che sediamo in Consiglio Regionale in rappresentanza di una parte di cittadini e che è nel loro interesse che agiamo e chiediamo delucidazioni.”

“Soprattutto in questo momento di profonda emergenza” continua Honsell “in cui i cittadini vivono con la costante preoccupazione per la loro salute e quella dei loro cari, è necessario dare risposte chiare e specifiche. Qui invece si sceglie di celarsi dietro a lunghi silenzi con il rischio di alimentare maggiormente le preoccupazioni dei nostri corregionali, oltre ad incorrere nel rischio che vengano diffuse notizie non verificate come sta succedendo in questi giorni proprio sul tema della nave ospedale.”

Conclude quindi il Consigliere regionale “Confido nel fatto che mercoledì, durante la seduta del Consiglio Regionale, l’Assessore darà risposta a tutte le perplessità emerse da questa vicenda e soprattutto dia a tutti noi le garanzie che i trasferimenti di persone potenzialmente positive sia gestito in modo da garantire loro assoluta sicurezza, ricevendo cure adeguate e non correndo rischi peggiori."