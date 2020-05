Nave ospedale, Liguori (Cittadini) porta in Consiglio regionale il parere del Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“La perdita dei punti di riferimento spaziali e umani propri della vita di ogni giorno è attesa avere un impatto fortemente negativo sullo stato di salute, con rischio di depressione, disorientamento, delirio, peggioramento di deficit cognitivo pre-esistente. Questo rischio sarebbe accentuato dalle dimensioni anguste delle cabine e dalla scarsità di luce solare. Inoltre, verrebbe meno anche la possibilità di una pur modesta attività fisica di mantenimento, fondamentale ai fini dello stato di salute e si perderebbe il rapporto con i curanti”.

Questi sono alcuni dei caveat contenuti nel parere del Prof Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, riportato oggi in Consiglio regionale dalla consigliera dei Cittadini, Simona Liguori la quale nel suo intervento ha menzionato la delicata questione della cosiddetta “nave-ospedale” nel porto di Trieste che, nelle intenzioni della Regione, dovrebbe ospitare fino a 168 anziani provenienti dalle case di riposo.

Al Presidente Società Italiana di Gerontologia e Geriatria Liguori ha chiesto un parere circa l’impatto che l’accoglimento in una nave traghetto potrebbe avere sulla Qualità di Vita degli anziani COVID-19 positivi che ora si trovano nelle case di riposo a Trieste.

“L'insieme dei problemi citati rende inopportuno l'impiego di un traghetto per questa tipologia di ospiti” conclude il Presidente dei Geriatri italiani, consigliando di valutare altre aree allo scopo. “Dubbi e preoccupazioni - afferma Liguori - che un gruppo di cittadini del Friuli Venezia Giulia ha iniziato a condividere con una raccolta di firme su una petizione popolare pubblicata online sul sito specializzato “change.org” e diretta al presidente Fedriga”.

SIGG_Parere Presidente_Trasferimento Covid19+ su traghetto