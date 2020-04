Nave ospedale o casa di cura galleggiante?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Da quanto apparso oggi sulla stampa l’Assessore alla salute starebbe pensando di concentrare gli ospiti delle residenze per anziani positivi al Covd-19 su una nave appositamente noleggiata da tenere all’attracco nel porto di Trieste. Non è chiaro se ha in mente una nave ospedale o una casa di cura galleggiante. Ad affermarlo è il consigliere regionale Walter Zalukar. Distinzione non di poco conto, dice Zalukar, perché trasformare una nave in ospedale comporterebbe adattamenti importanti e conseguenti costi elevati, oltre alla spesa del nolo. Credo che occorra un’attenta valutazione del rapporto costi/ benefici sia dal punto di vista sanitario-assistenziale che economico, quindi uno studio programmatico che partendo dai fabbisogni simuli gli assetti organizzativi, i rischi, l’impatto sul sistema, i costi. Ma prima di pensare ad una nave ospedale sarebbe forse più semplice valutare l'apertura di ulteriori letti all’ospedale Maggiore, si potrebbe arrivare a circa 200 letti, tante sono le testiere letto già disponibili, di cui 8 letti di terapia intensiva chiusi due anni fa, quindi nuovissimi e immediatamente utilizzabili. Ci sarebbero dei costi ma per avere strutture permanenti piuttosto che un noleggio. Se invece si pensa a una nave in funzione di casa di cura galleggiante forse sarebbe meglio considerare gli alberghi, che credo abbiano molte stanze disponibili. Sarebbero verosimilmente più comode delle cabine di un bastimento e i soldi resterebbero a Trieste, in un comparto che non se la passa bene.