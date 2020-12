Indagine Ires Fvg sull’export

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Nel 2020 le vendite estere sono in calo

Nel periodo gennaio-settembre 2020 l’export italiano ha registrato una diminuzione su base annua (-12,5%, pari a 44,6 miliardi di euro in meno), nonostante il recupero del terzo trimestre. La dinamica del commercio estero nel 2020 è stata infatti pesantemente condizionata dagli effetti economici dell’emergenza Covid-19, che sono stati particolarmente accentuati tra aprile e maggio. Nella nostra regione, fa sapere il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat, la flessione nei primi nove mesi dell'anno è stata pari a -6,1% (che si traduce in termini assoluti in 652 milioni di euro in meno, da 10,7 a 10,1 miliardi). Solo Molise (+31,4%, grazie alle vendite di autoveicoli) e Liguria (+1,1%) presentano degli incrementi, tutte le altre regioni evidenziano delle diminuzioni più accentuate rispetto a quella del Friuli Venezia Giulia. La Lombardia da sola (-13,4%), spiega un terzo della flessione tendenziale dell’export nazionale nei primi nove mesi dell’anno. L’analisi provinciale dell’export mostra performance negative per la maggior parte delle province italiane. Le peggiori hanno interessato: Milano, Torino, Firenze, Bergamo, Brescia, Cagliari e Vicenza; tra le dinamiche positive, le migliori si registrano in quelle di Arezzo, Rovigo e Gorizia.

L’export cresce solo in provincia di Gorizia

La provincia isontina è in effetti l’unica in regione a registrare un deciso incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 (+80%), ascrivibile alle vendite estere della cantieristica navale, caratterizzate da una notevole variabilità nel tempo. Trieste presenta un dato sostanzialmente stabile (-0,2%), Udine e Pordenone delle flessioni molto nette (rispettivamente -17% e -15,2%). Sempre nei primi nove mesi di quest’anno si riscontra una notevole diminuzione anche delle importazioni regionali (-18%), tanto che l’avanzo commerciale è cresciuto di quasi il 10% (equivale a circa 5 miliardi di euro).

Le esportazioni per settore

Scendendo nel dettaglio dei settori si può osservare che i principali comparti di specializzazione dell’economia regionale registrano dei pesanti passivi: in particolare la siderurgia (-18,8%), la meccanica strumentale (-24,6%) e la produzione di mobili (-15,3%). Tra i pochi ambiti in controtendenza, oltre alla cantieristica navale (+219,9%), si può menzionare la produzione di computer, apparecchi elettronici e ottici (+25,8%, in particolare le apparecchiature per le telecomunicazioni). Al netto delle vendite di navi e imbarcazioni il passivo sarebbe molto più pesante per la nostra regione (si attesterebbe a -14%, peggiore anche rispetto alla diminuzione registrata a livello nazionale).

Diminuiscono i flussi verso i principali partner commerciali

In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali si osservano infine delle diminuzioni in corrispondenza dei principali partner commerciali; nello specifico verso la Germania (-17,7%), la Francia (-15,5%), l’Austria (-16,9%), il Regno Unito (-21,6%). Si registrano al contrario dei valori positivi per quanto riguarda gli Stati Uniti (+77,9%, un andamento condizionato positivamente dal settore della cantieristica navale) e i Paesi Bassi (+5,3%, grazie all’andamento del comparto delle apparecchiature per le telecomunicazioni).

Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 Variazione assoluta Variazione % FVG 10.724,9 10.072,9 -652,0 -6,1 Trentino-Alto Adige 6.771,5 6.039,5 -732,0 -10,8 Veneto 48.227,0 42.901,8 -5.325,3 -11,0 Emilia-Romagna 49.363,9 44.144,7 -5.219,2 -10,6 Nordest 115.087,3 103.159,0 -11.928,4 -10,4 Italia 355.971,0 311.405,3 -44.565,7 -12,5

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Fig. 1 - Esportazioni per regione (variazioni %), gennaio-settembre 2019-2020

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 Variazione assoluta Variazione % Esportazioni 10.724,9 10.072,9 -652,0 -6,1 Importazioni 6.119,0 5.020,1 -1.098,9 -18,0 Saldo Exp-Imp 4.605,8 5.052,8 446,9 9,7

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 Var.ass. Var. % Udine 4.758,3 3.951,3 -807,0 -17,0 Pordenone 2.999,7 2.542,8 -456,8 -15,2 Trieste 2.197,6 2.193,8 -3,8 -0,2 Gorizia 769,3 1.384,9 615,6 80,0 FVG 10.724,9 10.072,9 -652,0 -6,1

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 Variazione assoluta Variazione % Metalli di base e prodotti in metallo 2.449,7 1.988,1 -461,6 -18,8 Macchinari e apparecchiature 2.382,5 1.796,4 -586,1 -24,6 Navi e imbarcazioni 361,1 1.155,0 794,0 219,9 Mobili 1.107,1 937,8 -169,2 -15,3 Computer, apparecchi elettronici e ottici 592,0 745,1 153,0 25,8 Articoli in gomma e materie plastiche 606,4 618,6 12,2 2,0 Prodotti alimentari, bevande 604,9 575,9 -29,0 -4,8 Apparecchi elettrici 646,0 559,8 -86,2 -13,3 Legno e prodotti in legno; carta e stampa 421,1 326,9 -94,2 -22,4 Sostanze e prodotti chimici 263,0 292,2 29,2 11,1 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori 238,2 185,3 -52,9 -22,2 Coke e prodotti petroliferi raffinati 108,9 96,2 -12,7 -11,7 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 65,2 57,9 -7,3 -11,2 Altri prodotti e servizi 878,9 737,9 -141,1 -16,1 Totale 10.724,9 10.072,9 -652,0 -6,1 Totale export escluse navi e imbarcazioni 10.363,8 8.917,9 -1.445,9 -14,0

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 5 - Export per Paese di destinazione (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2019-2020

gen-set 2019 gen-set 2020 Variazione assoluta Variazione % Stati Uniti 996,3 1.772,5 776,2 77,9 Germania 1.644,1 1.352,8 -291,3 -17,7 Francia 860,6 727,0 -133,5 -15,5 Austria 624,2 518,5 -105,7 -16,9 Regno Unito 567,8 445,4 -122,4 -21,6 Paesi Bassi 374,9 394,9 20,0 5,3 Polonia 387,9 318,0 -69,9 -18,0 Cina 309,5 300,0 -9,5 -3,1 Spagna 345,6 297,2 -48,4 -14,0 Slovenia 404,0 295,6 -108,4 -26,8 Ungheria 261,2 214,6 -46,7 -17,9 Altri paesi 3.948,8 3.436,5 -512,4 -13,0 Totale 10.724,9 10.072,9 -652,0 -6,1 UE 27 6.448,9 5.437,8 -1.011,0 -15,7 Extra Ue 4.276,0 4.635,1 359,1 8,4

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat