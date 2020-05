Nebbia fitta sull’arrivo della nave lazzaretto Allegra. Il natante è fantasma come il letterario “Olandese volante”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

C'è chi sta pensando di cambiare nome alla nave “Allegra” in Olandese Volante dato che, esattamente come il mitico vascello fantasma che solca i mari in eterno senza una meta precisa e a cui un destino avverso impedirebbe di approdare a terra, della motonave ancora nessuna traccia nel porto di Trieste. L'Allegra se non fisicamente avvistata da lontano è comunque avvolta nella nebbia scura nero calamaio della incapacità palesi di gestire sanitariamente l'emergenza a Trieste. Così davanti all'evidenza, più che allo scarica barile, stiamo assistendo al metodo del “nulla so” forse accompagnato dal classico “io non c'ero e se c'ero dormivo”. Per rimanere in tema marinaresco l'ultimo siluro al pasticcio nave lazzaretto è arrivato dalla Capitaneria di porto che con un quarto documento ufficiale in 10 giorni chiede lumi sulle nebbie che avvolgono la vicenda dell'ipotesi di attracco del traghetto GNV Allegra da trasformare in RSA per gli anziani malati covid delle case di riposo triestine, senza ottenere risposte, anzi sembra che tutti scansino le missive.

Il principale destinatario delle lettere è l'azienda sanitaria giuliano isontina che in realtà qualcosa ha risposto nelle scorse giornate, ma non possiamo pensare che l'ineffabile assessore alla salute Riccardo Riccardi, che non vuole mai che qualcosa sfugga al suo controllo, in questa occasione sia distratto. Nella missiva, l'ammiraglio Luca Sancilio Direttore marittimo del FVG giudica la risposta ricevuta dal direttore Asugi Antonio Poggiana frammentaria e con documenti non afferenti alle reiterate richieste che, per altro, sono sempre le stesse fin dalla prima lettera di aprile. La capitaneria ha la pretesa di avere una certificazione di conformità della nave a diventare RSA. Poi ci sono le minuzie di sapere quali modifiche sono state fatte, se è stato studiato un piano di evacuazione adeguato alle condizioni di salute di tutti gli ospiti, con particolare attenzione sui pazienti con mobilità ridotta. Ma la nebbia è fitta e neppure la cooperativa Arkesis a cui è stata affidato la gestione sanitaria all'interno della nave riece, pare ad interagire con 'azienda sanitaria. E se Asugi tace non è che Regione e Comune di Trieste siano ciarlieri. Insomma sulla nave lazzaretto le bocche sono cucite, si spera forse nel gioco del cerino, quello che alla fine resta in mano al meno veloce o furbo nel disfarsi del problema scottante.

Sulla vicenda interviene la senatrice di Forza Italia Laura Stabile che spiega: "Mi sembra evidente, a questo punto, che l'ipotesi della nave Covid da ormeggiare nel porto di Trieste per fornire assistenza a 168 pazienti anziani contagiati in alcune case di riposo sia destinata al naufragio. Con una interrogazione avevo chiesto al governo di conoscere le modalità tecniche, operative e sanitarie della struttura galleggiante. Lo avevo fatto anche perché, come i giorni successivi e le perplessità di molti hanno dimostrato, non mi sembrava fosse una soluzione adeguata e dignitosa. La dimensione angusta delle cabine, le difficoltà di movimento su una nave, il rumore continuo rappresentavano elementi sufficienti per curare invece questi anziani in altre strutture più confortevoli. E' arrivato il momento quindi di aiutare tante persone lasciate per settimane in attesa di essere trasferite in un posto davvero accogliente e dove stare bene. Si metta fine una volta per tutte a questa situazione di incertezza. Non c'è nulla di male ad ammettere che si stavano facendo scelte sbagliate e oltretutto molto costose, che avevano dimostrato, ancor prima di realizzarsi, tutti i loro limiti. L'unica cosa che conta ora è dare risposte rapide a tante persone anziane, con assistenza e ambienti adeguati e misure funzionali a circoscrivere la diffusione dell'epidemia".